Fotos: La hija de Lucero y Mijares derrochaba ternura desde niña

Lucero Mijares Hogaza es una de las jóvenes promesas de la música. A sus 17 años, la mexicana ha demostrado que heredó el talento, la belleza y el carisma de sus padres, los cantantes Manuel Mijares y Lucero, con quienes ha tenido la fortuna de interpretar algunos temas.

De hecho, el pasado domingo 4 de septiembre, la adolescente acompañó a sus papás en el escenario del Auditorio Nacional, recinto en el que se presentaron como parte de su gira Hasta que se nos hizo. Aquel día, Lucerito cantó "Proud Mary", también conocida como "Rollin' on the River", de Creedence Clearwater Revival.

Además, el martes 13 de septiembre, la joven artista cantó junto a Daniela Romo, cuando la experimentada intérprete de "Yo no te pido la luna" y "De mí enamórate" la invitó a deleitar al público del recinto anteriormente mencionado con su maravillosa voz. Aunque se le vio nerviosa, la adolescente subió al escenario para entonar "La ocasión para amarnos", demostrando su talento vocal.

Acerca de Lucerito Mijares

Los intérpretes de "El privilegio de amar" se casaron en 1997 y aunque se divorciaron en 2011, el 2 de febrero de 2005 le dieron la bienvenida a Lucerito. Aunque la adolescente no ha debutado de forma oficial en la música, poco a poco ha dejado ver su talento con interpretaciones como "This Will Be" de Natalie Cole, "Vencer Al Amor" y "El Privilegio De Amar", ambas de su padre, así como "Everything" de Michael Bublé, todas ellas disponibles en YouTube.

En julio del año pasado, Lucerito Mijares realizó su primera aparición en teatro, cuando participó en una breve temporada de la obra La Jaula de las Locas, que ella mismo describió como su favorita. Actualmente vive en Estados Unidos, donde estudia la preparatoria en Dana Hall School, una escuela privada exclusiva para mujeres ubicada en Wellesley, Massachusetts.

En ella formó parte del equipo de porristas de la escuela y en el de voleibol, demostrando que no sólo es una virtuosa para la música, sino también para los deportes. La joven cantante está a punto de terminar sus estudios de bachillerato.

El colegio en cuestión (Foto: Archivo)

Fotos que demuestran cómo Lucerito Mijares derrochaba ternura desde niña

La pequeña ha conseguido una gran cantidad de fans pese a su corta edad, pues tiene poco más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde cuenta con fotos y videos de en compañía de sus padres, entre los que destacan un par de videos muy divertidos con Lucero y Mijares. A continuación te compartimos fotos que demuestran cómo Lucerito Mijares derrochaba ternura desde niña.

Heredó los rizos de sus padres (Foto: IG/luceromijaresoficial)

.

Lucerito siempre ha destacado por su tierna sonrisa (Foto: IG/luceromijaresoficial)

.

Siendo feliz junto a su madre (Foto: IG/luceromijaresoficial)

.

Risueña desde chiquita (Foto: IG/luceromijaresoficial)

Sigue leyendo:

Manuel Mijares trabajó en Japón antes de triunfar en la música; a esto se dedicó el famoso cantante

Lucerito Mijares: Con enormes albercas y salones de lujo; así es la exclusiva y millonaria escuela donde estudia | FOTOS