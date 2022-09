Verónica Castro recuerda cuando Julio Iglesias la manoseó y le robó un beso en plena entrevista

Verónica Castro posee una larga trayectoria como actriz y conductora, durante esta última faceta entrevistó a importantes celebridades como María Félix, Selena Quintanilla y Julio Iglesias con quien vivió momentos de tensión cuando la manoseó y le robó un beso frente a las cámaras.

En entrevista con Pati Chapoy para "Ventaneando", la también cantante de 69 años ha relatado algunos de los momentos que dejaron huella en su carrera como las entrevistas a grandes celebridades que son recordadas por el público debido el impacto que tuvieron, como aquella con Julio Iglesias en donde le roba un beso.

La "Chaparrita de oro" recordó que durante una importante premiación y sin importar que estaban rodeados de otras personalidades, el intérprete de "Me olvidé de vivir" le agarró con fuerza los glúteos y ella reaccionó molesta de inmediato soltando un fuerte golpe y reclamando.

Julio Iglesias le roba un beso

Aunque esta no fue la única vez que Verónica Castro se veía en medio de un incómodo momento con Julio Iglesias, pues durante una entrevista sin importar nada la tomó del rostro y le robó un beso en los labios, de inmediato quedó en shock y pidió ir a comerciales.

"¿Y qué haces, Pati? Veo la cámara y mandó a corte", en las imágenes fue evidente el disgusto de la actriz ante las acciones del cantante, pues cuando le revelaron que sería el invitado ella se habría negado: "Se porta muy mal y hace cosas que yo no sé cómo salir de ellas… no sé".

Una vez fuera del aire ella no dudó en reclamarle y, al igual que cuando la manoseó, él aseguró que lo hacía ya que no se "dejaba" en el camerino y tenía que hacerlo ante las cámaras: "¿Por qué eres tan cabr**? ¿Por qué me haces esto? Ese tipo de gentes que adoras, la verdad".

