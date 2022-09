Verónica Castro: El absurdo motivo por el que canceló su boda con el amor de su vida

Verónica Castro es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y goza de una larga trayectoria, aunque esto no la exentó de la polémica por su vida amorosa durante la que decidió evitar el matrimonio pese a que estuvo a punto de llegar al altar con quien fuera su gran amor.

En entrevista con Pati Chapoy para "Ventaneando", la actriz admitió haber estado muy enamorada de Manuel "El Loco" Valdés sobre cuyo romance decidió mantener los detalles alejados de los reflectores. Hasta ahora al relatar que le pidió disculpas a la entonces esposa del comediante, pues aseguró que no sabía de su matrimonio cuando aceptó su relación.

La “Chaparrita de oro” aseguró que tras hablar con el actor sobre su embarazo quedó muy decepcionada, pues de inmediato se alejó y fue entonces cuando decidió sacar adelante sola a su hijo Christian con ayuda de su madre. Aunque más tarde esto la llevaría a cancelar su boda con quien también logró ocupar un lugar especial en su corazón.

Verónica Castro cancela su boda

Luego de su intenso romance con Manuel “El Loco” Valdés, la también cantante conoció a Enrique Niembro gracias a su hermana ya que eran grandes amigos. El flechazo fue instantáneo y comenzaron una relación de la que más tarde llegó al mundo su segundo hijo, Michel Castro.

“Feliz porque estoy acompañada, dijo que sí y porque estaba contento, de repente me dijo que nos casábamos”, aunque el momento de dicha entre la pareja duró poco ya que Verónica Castro recibió una llamada de sus suegros en la que le externaban su desacuerdo con la boda.

Además, Niembro habló con ella y le hizo saber que no deseaba llegar al altar porque su madre no estaba de acuerdo: “Le dije ‘yo nunca te pedí casarme, a mí lo del matrimonio no me interesa porque yo me puedo mantener sola no necesito a un ser para que me dé de comer o para que pague mis gastos. Tú querías, tú me lo pediste, pero hazle caso a tu mamá”.

