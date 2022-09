Así luce Verónica Castro al natural, sin filtros, a los 69 años

Verónica Castro, madre del cantante Cristian Castro, no le teme a los haters y a su edad se muestra en redes sociales, en el estado que sea. Si bien el uso excesivo de filtros es motivo de críticas, la actriz hace oídos sordos al que dirán.

Hace poco Verónica Castro sorprendió en sus redes sociales al subir una foto poco normal. La protagonista de Rosa salvaje ha decidido subir una foto donde aparecía enseñando su rostro de manera natural y sin alteraciones. En esta imagen publicada en Twitter, se dejó ver sin filtros y con un maquillaje muy sutil en colores neutros y su melena al natural, que destacaron su belleza, algo que le hicieron saber inmediatamente sus fans con lindos mensajes.

Verónica Castro posando. fuente: Twitter.

Además lucio un lindo sombrero. La gran cantidad de muestra de cariño no pasó desapercibido por Verónica, de 69 años, que devolvió las buenas energías a sus fans. "Quiero agradecerles su cariño de siempre y espero disfrutar de lo que ustedes hicieron posible.

Además de una mujer muy querida y que ha ganado su propia fama, Verónica Castro, es madre y eso no cambiará. Recientemente tuvo que salir a defender a Cristian por los dichos contra él siendo jurado del reality argentino Canta conmigo ahora. Lugar que abandonará para la segunda entrega del programa que conduce Marcelo Tinelli.

Verónica Castro no teme mostrarse en redes sociales.

El foco de las críticas al hijo de Verónica Castro son sus alocados y arriesgados cambios de look. "Ya viendo a Cris en Canta conmigo ahora, siempre sorprendiendo con sus looks", escribió una fan, a lo que Verónica respondió: "Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie".