La Bebeshita le pidió una cita a jugador del América y él ni la conoce

Daniela Alexis Barceló Trillo, saltó a la fama gracias a “Enamorándonos”, donde además de ganarse el apodo de “La Bebeshita” intentó encontrar -sin éxito- a su media naranja y desde entonces ha tratado de dejar la soltería a toda costa y en uno de sus últimos intentos las cosas no le salieron nada bien pues le pidió una cita a un jugador del América que es su crush, pero este ni la conocía, por lo que a continuación te contamos todo lo que sucedió.

Todo empezó cuando la querida conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” compartió hace unos días en sus redes sociales que iría a un partido del América pues confesó que un jugador era su crush y que se animaría a pedirle una cita pues estaba dispuesta a todo con tal que ganarse su corazón y para ello dejó ver que mandó a imprimir una lona de varios metros en la que se le lanzaría con todo al también seleccionado mexicano.

"La Bebeshita" está dispuesta a dejar la soltería. Foto: IG: alexissoy

El mensaje impreso en la mencionada lona estaba dirigido nada más y nada menos que para Jonathan Dos Santos, el cual decía, “Jonathan Dos Santos ¡Dame una cita!”, además agregó corazones rojos y su usuario de Instagram (@alexissoy) para que pudiera contactarla. No conforme con ello, la influencer compartió una foto de la lona en sus redes sociales donde escribió “¿Ustedes qué harían por su crush?” además, etiquetó al jugador americanista para decirle que, si veía la lona en el estadio, realmente sí era ella.

En sus historias de Instagram, “La Bebeshita” compartió algunos videos de su estancia en el Estadio Azteca y puso la lona para intentar que la viera el hermano de Giovanni Dos Santos, sin embargo, esto no sucedió pues el jugador estuvo concentrado todo el tiempo en el encuentro de su equipo pese a que lo vivió desde el banquillo.

"La Bebeshita" mandó a hacer esta lona para atraer a "Jona". Foto: FB: BebeshitaDanielaOficial

Cabe mencionar que, en redes sociales, los seguidores de la ex participante de “MasterChef Celebrity” también la ayudaron a etiquetar al jugador para que pudiera ver la publicación de “La Bebeshita” y conseguir que se concretara una cita entre ambas personalidades, sin embargo, el jugador no respondió y ni si quiera dio señales de estar interesado en la también cantante a quien no sigue en sus redes sociales.

Tras este intento fallido de llamar la atención de Jonathan Dos Santos, “La Bebeshita” ha preferido guardar silencio y no ha vuelto a tocar el tema, por lo que se desconoce si ya tiene pensadas nuevas locuras para atraer al americanista o si dejará el asunto por la paz.

Actualmente, Daniela Alexis Barceló Trillo “La Bebeshita” tiene 31 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística pues además de brillar en televisión, también es toda una celebridad en redes sociales y por si fuera poco también es un fenómeno en OnlyFans y también está llevando de buena manera su carrera como cantante, no obstante, como se dijo antes, desde hace ya varios años se mantiene en la búsqueda de encontrar a su “príncipe azul”.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz luce sus curvas con atrevido top de transparencias: FOTOS

De espaldas, Celia Lora paraliza la red con atrevido body de transparencias: FOTO

Jimena Sánchez eleva la temperatura con un ajustado outfit