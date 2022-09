Jimena Sánchez eleva la temperatura con un ajustado outfit

Jimena Sánchez sigue incrementando su gran popularidad en la televisión y en las redes sociales con su belleza y su conocimiento sobre el deporte. La periodista de 37 años era hincha del Real Madrid y cambió de club en muestra de apoyo de su pareja.

“Ya mucho hemos discutido que si cambie de equipo europeo. Si, antes era seguidora del Madrid y aún es un equipo que me gusta mucho, pero cuando conocí a mi esposo, el es de Paris y fiel seguidor al PSG y el deal fue yo me convierto en seguidora de PSG y el de Raiders y se me hizo un buen trato pensando que tampoco soy tan fanática al soccer", escribió la conductora en sus redes sociales junto a la foto con indumentaria del conjunto parisino” indicó hace unos meses Jimena sobre su decisión de alentar al PSG.

Hace unas horas, Jimena Sánchez volvió a demostrar toda su belleza en las comunidades virtuales. La también modelo publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todos los suspiros de sus millones de followers de alrededor del planeta. La bella comunicadora se tomó una selfie frente a un espejo. La oriunda de Ciudad de México lució un ajustado y escotado vestido animal print que complementó con unos delicados pendientes, su cabello liso suelto y un delicado make up.

Jimena Sánchez posando. Fuente: Instagram Jimena Sánchez.

“Grrrrr” fue el sencillo y corto texto que escogió Sánchez como pie de foto para su mencionado y atrevido post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la periodista deportiva de “Fox Sports Latinoamérica” obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los seis mil setecientos corazones en tan solo horas. “Chula como siempre Que buen vestido”, “Hola Jimena te mando un fuerte abrazo y que descanses buenas noches y saludos desde cuernavaca Morelos y arriba las mujeres son de color de mañana aroma juventud y belleza y linda y labios rojos y Bella y hermosa y preciosa y guapa y cariñosa y divina y encantadora y princesa y carisma y talentosa y diosa y muñeca y maravillosa y te mando un fuerte abrazo y que descanses buenas noches” y “Guapísima lindo inicio de semana hermosa” fueron algunos de los mensajes que recibió la morocha.