Eugenio Derbez: Alessandra rompe el silencio y habla sobre el presunto infarto de su esposo

La famosa actriz y cantante Alessandra Rosaldo decidió romper el silencio y hablar sobre el accidente de Eugenio Derbez, esto luego de haber sido intervenido quirúrgicamente debido a que sufrió diversas fracturas, sin embargo, la también esposa del actor declaró que no dará más detalles al respecto y que será el propio conductor de "LOL" quien se pronuncie ante los medios cuando se considere prudente.

Rosaldo desmintió los señalamientos sobre un presunto infarto que habría llevado a Derbez al hospital, donde señaló ante los medios de comunicación que no se deben hacer especulaciones sobre el estado de salud del actor y que mediante los comunicados oficiales a través de sus respectivas cuentas de Instagram es como la gente podrá saber más al respecto para que la información no se desvíe.

“Yo creo que como cualquier otro ser humano del mundo, al que de repente le ponen un alto, obviamente no es fácil. Entiendo que de repente las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro, y la primera frase es “él está bien”, y también menciona un accidente que es lo que sucedió, entonces entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular, y agrandar, y hablar de cosas que no son”, dijo Rosaldo.