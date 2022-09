Ingrid Brans: De "La Reata" con Brozo a cantante de rap, así luce la modelo de "El mañanero"

Una de las mujeres que robó miradas en el programa "El mañanero" sin duda fue Ingrid Brans, a quien todos conocían como "La Reata", modelo que presumió su figura en atrevidos atuendos junto al titular del programa, Víctor Trujillo en su personaje de Brozo, y quien actualmente es cantante de rap.

"El mañanero", producido por Televisa y transmitido por FOROtv, era conducido por Brozo, acompañado por los periodistas Leopoldo de la Rosa y Marissa Rivera, noticiero basado en el humor y la sátira, con la misma versión que fue transmitida desde 2000 y hasta 2004.

Ingrid Brans, la argentina que robó miradas como "La Reata". Foto: Especial

De "La Reata" con Brozo a cantante de rap

Brans, de 35 años, es originaria de Argentina, y ganó popularidad por aparecer como la mujer enmascarada en el programa de Trujillo. Hace unos años, descubrió que tiene un talento innato para escribir, por lo que desde el 2021 comenzó su preparación para su lanzamiento en la industria de la música.

Aunque su aparición en el noticiero ha sido polémica, pues actualmente muchos son los que han señalado que se le cosificaba como mujer, la conductora siempre afirmó que a ella no le desagradaba su trabajo con Brozo, donde aparecía con bikini y usando una máscara de luchadora.

En junio de 2016, el personaje de Trujillo le quitó la máscara a "La Reata" y presentó a Ingrid Brans, situación que afirmó la hizo salir de su estado de confort, y preguntarse qué seguía y qué debía hacer, pues el proyecto que la había lanzado a la fama llegaba a su fin, y nadie conocía su rostro, de acuerdo con una entrevista que dio en el 2019 para Infobae.

¿Quién es Ingrid Brans?

Ingrid llegó desde su natal Argentina hace más de una década para la boda de su hermana y decidió quedarse a vivir en México, pero antes de llegar a ser "La Reata", la modelo pasó por mucho, pues trabajó en un centro nocturno como stripper, y después de una mala situación con las drogas, tocó fondo.

"Una noche tuve un pasón de cocaína y me quedé inconsciente, no sé cómo llegué a casa y amanecí con toda mi nariz sangrando, vomitada, y entonces pues fue como un cortón, (...) sabía que no podía quedarme ahí, sabía que yo no estaba para esto, estaba para algo más", expresó en entrevista para el medio.

Hoy, Brans es modelo, influencer, tallerista en temas de sexualidad y cantante de rap, gracias a un nuevo proyecto musical en el que también escribe.

Así luce actualmente la modelo de "El mañanero"

La modelo argentina, que también ha aparecido en la revista Playboy, en el 2019, se unió al reparto de "Inseparables", pero una nueva inquietud llegó a su vida y sabía que quería cantar y escribir. "Busqué a alguien que grabara los versos que me salían y me presentaron a mi productor, Joshi.sfx, con quien hice click de inmediato", dijo para TV Notas en febrero de este año.

En la misma entrevista, con la revista de espectáculos, Brans dejó claro que ya no es "La Reata" de Brozo ni la misma del reality "Inseparables"; "esta que rapea es la verdadera Ingrid y ya no quiero salir del estudio nunca, ni por la televisión ni por todo el dinero del mundo", expresó.

Así luce actualmente la modelo argentina. Foto: @ingrid.brans

