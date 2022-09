Demi Lovato comparte extraños mensajes con los que anuncia su retiro: “No puedo hacer esto"

Demi Lovato ha conquistado con su gira “Holy Fvck Tour” que realiza por algunos países de Latinoamérica, sin embargo, durante su visita a Chile compartió una serie de extraños mensajes en redes sociales con los que preocupó a sus fans, pues en ellos anunciaba su retiro de la música y aseguraba sentirse enferma y cansada.

La cantante, de 30 años, enfrenta una fuerte lucha contra las adicciones y trastornos que la han puesto al borde de la muerte desde temprana edad, por lo que sus recientes mensajes a través de sus historias en Instagram generaron alarma entre sus seguidores quienes de inmediato cuestionaron el estado de su salud física y mental.

“No puedo hacer esto más. Este próximo tour será el último. Los amos y les agradezco chicos”, compartió la cantante junto a una fotografía donde al fondo se puede ver la ciudad de Santiago, en Chile, y con las que señala sentirse muy enferma por lo que no puede levantarse de su cama.

Más tarde borró las imágenes con los mensajes y compartió nuevas publicaciones con las que agradecía el apoyo de sus fans: “Voy a poder a través de ustedes, chicos. Necesitaré ayuda para cantar, así que canten fuerte para mí”. Algunos han señalado que las publicaciones y su malestar serían el restado del cansancio físico y mental por su gira.

Lado oscuro en la vida de Demi Lovato

Demetria Devonne Lovato, como es el nombre completo de la cantante, comenzó su carrera con el programa “Barney y sus amigos” en 2002 y gracias a su talento dio el salto a Disney con una pequeña participación en la serie “Mientras toca la campana”. Tras lanzar su primer álbum “Don’t Forget” obtuvo el papel que marcó su carrera en “Camp Rock” junto a los Jonas Brothers.

El arrollador éxito de Demi Lovato se vio ensombrecido por “problemas emocionales y físicos”, como lo dio a conocer la revista People. Aunque más tarde se reveló que se trataba de una adicción a las drogas y al alcohol que se sumó a las autolesiones, la bipolaridad y un trastorno alimenticio.

A través del documental en YouTube “Demi Lovato: Dancing with the devil”, la cantante habló de uno de los episodios más difíciles en su vida cuando en 2018 tuvo una recaída luego de seis años de sobriedad y fue hospitalizada de emergencia por una sobredosis de fentanilo, además de que fue abusada por su dealer.

"Creo que la gente no se dio cuenta de lo verdaderamente grave que fue. Sufrí tres derrames, tuve un paro cardíaco. Ya no puedo conducir por el daño cerebral que sufrí. Tengo puntos ciegos en mi vista también. Tuve neumonía porque me asfixié y fallo orgánico múltiple. Tengo mucha suerte de estar viva”, detalló.

