Mariana Rodríguez y Samuel García: Así fue el momento en el que revelaron el sexo de su bebé

A finales de agosto pasado Mariana Rodríguez y Samuel García compartieron a través de sus redes sociales que se convertirán en padres por primera vez y desde entonces no dudan en dar detalles del embarazo, por lo que la revelación del sexo de su bebé fue algo que prepararon en grande.

“¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, escribió la influencer junto a una imagen de su ultrasonido.

Mariana Rodríguez y Samuel García. Foto: IG @marianardzcantu

Desde que hicieron público el embarazo, Mariana Rodríguez ha presumido su “baby bump” y algunos detalles como los síntomas que ha presentado en las 11 semanas de gestación y entre éstos destacan las náuseas durante algunos momentos del día, así como su antojo por un cereal de chocolate.

Bebé de Mariana Rodríguez

Este lunes 12 de septiembre a través de un live en su cuenta de Instagram, la inflluencer compartió los detalles de la revelación del sexo de su bebé para lo que la pareja realizó una gran celebración acompañados de sus familiares y optaron por un popular método.

Con extintores pintados en blanco por fuera que soltaron al aire un polvo en color rosa dieron a conocer que su bebé es una niña, Mariana Rodríguez no evitó derramar lágrimas de felicidad mientras abrazó a su esposo, el gobernador de Nuevo León, que también externó su entusiasmo.

“Crece la familia. Felicidades”, “Girl power”, “¡Qué emoción!” Y “Que emoción verte cumplir tus sueños, Mariana. No cabe duda que serás la mejor mamá del mundo y entregaras tu corazón día a día”, son algunos de los comentarios con los que felicitaron a la pareja por la llegada de su primogénita.

