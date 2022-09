Michael Bublé asegura que tener hijos y estar casado perjudica su carrera en la música

Michael Bublé se convierte una vez más en blanco de controversia por su vida personal, pues esta vez aseguró que tendría mayor éxito en su carrera como cantante si no estuviera casado y no hubiera tenido hijos, pues señaló que las desiciones que ha tomado por su familia se han convertido en un obstáculo para él.

La declaración del cantante canadiense sucede tan sólo dos semanas después de que le diera la bienvenida a su cuarta hija, Cielo, que tuvo con la actriz argentina Luisana Lopilato con quien se casó en 2011 y tienen tres hijos más Noah, de 9 años; Elías, de 6, y Vida, de 4.

Michael Bublé asegura que su familia es un obstáculo en su carrera. Foto: IG @michaelbuble

"No puedes hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, puedes tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”, dijo el cantante en entrevista para That Gaby Roslin Podcast donde aseguró que no tener una familia sería mucho más exitoso, pues ha tenido que dejar ir oportunidades que podrían haber impulsado mucho más su carrera en algunos países.

“Si hablas con mi mánager, es un tipo precioso, pero ha gestionado muchas carreras importantes, me diría que, si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande, esa es la verdad (…) Siempre me dice: 'No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil” detalló.

Críticas a Michael Bublé

Esta no es la primera vez que el cantante se encuentra en el ojo del huracán, pues durante 2020 en plena pandemia por Covid-19 surgieron acusaciones contra Bublé por presunta agresión física a su esposa, Luisana Lopilato, debido a su comportamiento durante algunos videos en redes sociales.

El intérprete de “Everything” realizó algunos videos junto a su esposa durante la cuarentena, pero en ellos los usuarios notaron un comportamiento extraño y agresivo por parte de él y la expresión de temor en el rostro de la actriz, quien supuestamente habría enviado señales de ayuda a través de algunos clips que compartieron.

En uno de los videos se puede ver cómo el cantante le da un fuerte codazo a Lopilato, mientras que en otros se le puede ver molesto. Ante esto los fans han pedido a la actriz que haga algunos movimientos en caso de necesitar ayuda, como “tócate el pelo si te maltrata”.

Debido al impacto que tuvieron los videos en redes sociales y las acusaciones contra Michael Bublé, la actriz compartió algunos videos donde sale en defensa de su esposo y asegura que no existe violencia en su matrimonio; sin embargo, algunos internautas insisten en que el temor es evidente en sus palabras.

