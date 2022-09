¡Gloria Estefan ya tiene su propia Barbie! Mattel lanza muñeca inspirada en la cantante | FOTOS

Los años pasan y las modas cambian, pero hay personajes en la industria musical que hacen historia, quienes gracias a su talento sientan un precedente e inspiran a toda una generación, tal es el caso de Gloria Estefan, quien recientemente fue homenajeada por la empresa Mattel.

Y la manera en la que le rindieron tributo a la cantante cubana criada en Miami fue con nada más y nada menos que con una Barbie inspirada en ella.

La Barbie de Gloria Estefan ya circula en redes sociales y su atuendo es igual al que la popular cantante llevaba puesto en el clip musical de su canción "Get On Your Feet".

Así luce la Barbie inspirada en Gloria Estefan

Y el parecido entre Gloria Estefan y la muñeca es tal que muchos de los seguidores de la exitosa mujer se dijeron satisfechos con el trabajo hecho por Mattel en vísperas del Mes Nacional de la Herencia Hispana, mismo que se lleva a cabo en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Durante este periodo de tiempo muchas empresas y organizaciones hacen eventos o lanzamientos especiales para reconocer las contribuciones e influencia de la cultura en Estados Unidos.

Y curiosamente, este 1 de septiembre, Gloria Estefan cumplió 65 años de edad, por lo cual, al recibir la noticia y por supuesto, una de las Barbies inspiradas en ella, la cantante no pudo contener la emoción, asegurando que ese era el mejor regalo de cumpleaños que había recibido en la vida.

¿Ya viste la atención en los detalles del vestuario?

Este tributo a la carrera llena de éxitos de Gloria Estefan es considerado como la joya que le faltaba a su corona de logros, entre los cuales destacan siete premios Emmy y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Como dato curioso, la Barbie inspirada en Gloria Estefan fue presentada en el día del aniversario número 33 del lanzamiento de "Get on your feet", el primer gran éxito de la cubana en Estados Unidos.

Glroria Estefan ya tiene su propia Barbie

Por ello la Barbie está vestida igual que Gloria Estefan en el video de esa canción, outfit que tal y como se observa en el video que anexamos a continuación, consiste en una chaqueta de corte torero con decoraciones en dorado y mangas abultadas, cinturón de leopardo, cadena dorada en la cintura y botas altas.

