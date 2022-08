Olivia Newton-John: Conoce a Rona, la hermana de la actriz que sufrió la misma enfermedad y tuvo una dramática muerte

Este lunes 8 de agosto el gremio actoral se estremeció luego de que fue confirmado que la actriz australiana Olivia Newton-John falleció a los 73 años de edad, la noticia fue emitida a través de redes sociales por parte de su esposo John Easterling, quien reveló que la protagonista de la película “Vaselina” (o por su título en inglés "Grease") falleció esta mañana rodeada de familiares y amigos en su rancho en el sur de California.

A pesar de que no se han confirmado los motivos por los cuales falleció la también cantante de música pop, se cree que su deceso puede estar relacionado con el cáncer de mama que padecía desde los 42 años.

"Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

Olivia Newton-John y su triunfo en "Vaselina"

A Olivia Newton-John se le recuerda por la potencia de su voz ya que también era cantante y debido a su habilidad con el baile fue elegida para protagonizar el musical "Vaselina" en 1972, en donde dio vida al personaje de Sandy, lo que significó la cumbre de su popularidad en todo el mundo y le otorgó además tres nuevos éxitos musicales "You´re the one that I want" a dúo con John Travolta, "Summer Night" y "Hopelessly devoted to You", lo que la catapultó como una cantante y actriz emblemática.

El exitoso musical que en inglés se titula "Grease" fue dirigido por Randal Kleiser y destaca por centrarse en la juventud, sus problemas, así como en la pareja protagonista formada por Sandy y el rebelde Danny Zuko, interpretado por John Travolta.

La hermana de Olivia Newton-John que tuvo una trágica muerte

Olivia Newton-John nació en Cambridge, Inglaterra el 26 de septiembre de 1948, donde vivió hasta los 5 años debido a que en su infancia emigró con su familia a Australia, por lo que tiene doble nacionalidad al igual que su hermana Rona, quien era mayor que ella por seis años.

Ambas fueron nietas de Max Born, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica y a pesar de que ninguna de ellas se dedicó a las ciencias exactas como su abuelo, lo cierto es que las dos triunfaron en el mundo artístico a nivel internacional.

Rona se dedicó al modelaje y constantemente se le veía al lado de su hermana en diversos eventos públicos frente a los reflectores, sin embargo en mayo de 2013 murió debido a que tenía cáncer cerebral.

"Mi hermosa hermana Rona falleció tristemente el 24 de mayo en Los Ángeles. Era el 25 de mayo en Australia, que era el cumpleaños de nuestra madre Irene", escribió en su momento Olivia, quien al igual que su hermana luchó contra el cáncer.

