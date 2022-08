LCDLF2: Nacho llora inconsolable ante la eliminación de Daniela, ¿son lágrimas de cocodrilo?

El próximo 8 de agosto será la gran final de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, y este miércoles 3 de agosto se vivió la expulsión de quien se convirtió en el quinto finalista de dicho reality show.

Para sorpresa de muchos, fue Daniela Navarro la quinta finalista expulsada este miércoles y es que la venezolana se estaba perfilando para ser la gran ganadora de “La Casa de los famosos”, sin embargo, al parecer su estrategia no funcionó del todo.

Y es que en los últimos días, Daniela y Nacho Cassano, ambos finalistas de la segunda temporada de “La Casa de los famosos” revelaron que eran novios y que estaban muy enamorados, ante esto, tanto Laura Bozzo quien ya fue expulsada también como Zerboni quien sigue dentro de la competencia pidieron al público que no creyeran en ellos.

Y es que Zerboni pidió a los televidentes que siguen el 24/7 de “La Casa de los famosos” que no crean en Daniela y Nacho, pues recordó que hace unas semanas la venezolana lo habría tratado de conquistar en la suite y hasta quiso besarlo y que pasaran más cosas pero el ex de Alejandra Guzmán no quiso y se mantuvo firme, por lo que no cree en el romance de estos dos.

Nacho llora inconsolable tras la salida de Daniela

Tras la salida y despedida de Daniela de La Casa de los Famosos, era inevitable voltear a ver a Nacho Cassano quien en los últimos días estuvo muy cercano a la venezolana, incluso Hector Sandarti aseguró que habrían tenido un encuentro íntimo.

Debido a lo anterior, Nacho se aisló de sus compañeros y en un rincón se puso a llorar inconsolablemente luego de la salida de su novia, lo que provocó muchos comentarios sobre su comportamiento.

Y es que en redes sociales aseguran que las lágrimas de Nacho son de “cocodrilo” pues aseguran que la relación entre él y Daniela solo se trató de una estrategia; ante esto fue la polémica expulsada quien no se atrevió a asegurar que entre ellos siga el amor y pasión cuando salga, pues dijo que “ya se verá” que pasa entre los dos.

