Eugenio Derbez: ¿Qué pasó con Dalilah Polanco, su ex novia y actriz de La Familia P.Luche?

Eugenio Derbez es tema de conversación en los días recientes, debido a que fue operado por una lesión en el hombro, y a pesar de que no es nada grave, hará una pausa en sus actividades. Debido a que el comediante se ha robado los titulares, muchos han comenzado a recordar varios aspectos de su vida, incluidos sus romances, como el que tuvo con Dalilah Polanco, actriz de La Familia P.Luche.

La actriz fue elegida para interpretar el personaje de "Martina", quien era la esposa de "Flavio" y amiga de "Federica P.Luche". Fue durante las grabaciones de este proyecto que surgió el amor entre la pareja, quienes comenzaron un romance en 2003, a pesar de que la pareja era muy discreta, surgieron varias polémicas, ya que el actor que hoy triunfa en Hollywood había terminado meses atrás con la diseñadora Sarah Bustani, mientras que la artista se acababa de divorciar de Sergio Catalán.

Polanco interpretó a "Martina" en la Familia P.Luche

¿Qué pasó con Dalilah Polanco?

La actriz y el también productor tuvieron un feliz relación del 2003 al 2006, y aunque parecían la pareja más estable del medio del espectáculo, terminaron sorpresivamente. Aunque ninguno de los dos dio alguna declaración sobre las razones de la ruptura, se especuló que podría haber sido por una infidelidad, ya que aparecieron una foto en las que supuestamente aparecía Derbez besando a Alessandra Rosaldo.

“No tengo absolutamente nada que decir (…) acabo de terminar una relación maravillosa, lástima que fue de una manera tan fea para mí, y pues ahorita a recoger los pedazos, y ya”, se limitó a decir Dalilah durante una entrevista para el programa Hoy. La actriz nunca habló mal de Eugenio, por el contrario, siempre le deseó éxito en sus proyectos.

No obstante, admitió que su relación con el comediante y productor la marcó por muchos años, no sólo por lo que vivieron, sino también porque fue relacionada con él a pesar de haber terminado. Indicó que por una larga temporada vivió a la "sombra" de Eugenio Derbez.

"No fueron meses, fue un gran tiempo de mi vida, porque además no sabes lo terrible que es salir a un escenario a dar una función y escuchar a la gente decir ‘es la de Derbez’ y tú nada más tragas gordo porque dices ‘no, no soy la de Derbez, soy Dailiah Polanco’”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

A pesar de esto, Dailiah Polanco ha consolidado su carrera en el medio del espectáculo, ya que además de hacer actriz de telenovelas como "Los ricos también lloran", también es locutora y actualmente se encuentra conduciendo el programa "Cuéntamelo ya", emisión en la que se ha convertido en una de las favoritas gracias a su personalidad y sentido del humor, que cautiva a los espectadores.

