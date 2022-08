Carla Morrison “renace” en el Teatro Metropólitan 

Carla Morrison se reencontró con sus seguidores de la Ciudad de México con un concierto de dos horas en donde habló de la salud mental, la pandemia, fue testigo de dos pedidas de mano y cumplió su sueño de adolescente: cantar “Cielo” a dueto con Benny Ibarra.

El concierto de Carla Morrison tuvo lugar en el Teatro Metropólitan ante tres mil personas que escucharon atentas las 23 canciones que interpretó durante dos horas, tocando temas de su nuevo disco “El renacimiento”, mezclados con varios éxitos anteriores, haciendo un recorrido de las distintas etapas que cruzó para renacer.

El show inició en punto de las 21:00 horas con “Eres tú”, un clásico de su disco “Déjenme llorar”, que este año cumple diez años en el mercado, y que el público coreó a todo pulmón. Desde los primeros temas los fans ovacionaron a la artista con cada movimiento sensual que hacía en sencillos como “Azúcar morena”.

“Esta noche México, es la noche del renacimiento. Esta noche vamos a morir para poder volver a renacer. Se vale llorar, volverse a enamorar y también tirar un poco de mierda, ¿por qué no?, somos tóxicas o toxiques, nos gusta eso… Pero vamos a dejar todo aquí y nos vamos a ir a casa con mucho menos peso en el alma, porque nos vamos a desahogar, ¿por qué chingados no?.”, dijo la intérprete antes de cantar “Divino”.

A este tema le siguieron un par más de su más reciente disco: “Una foto” y “Te perdí”, canciones que aún no eran tan coreadas, pero sí igual de aplaudidas. Carla lucía un pantalón rosa y una blusa del mismo tono, pero metálica, que le dejaba los hombros descubiertos. En el escenario estaba acompañada de tres músicos más, bajista, tecladista y baterista.

Una pequeña pantalla vertical estaba al fondo del entarimado, otra más grande y horizontal estaba en la parte superior del escenario e inclinada hacia los músicos, en éstas se proyectaban algunos paisajes, colores pasteles o imágenes de la intérprete, quien confesó que estaba muy nerviosa por este concierto.

“Hay una etapa del renacimiento donde dices al cabo que ni quería, ni me gustabas tanto. Yo sabía que no iba a funcionar y tú acá bien buenona… Y él otro bien pendejo y la verdad es que una, todas y todes queremos ser fuertes y decir que no nos afecta, pero también se vale tirar un poco de mierda y decir pinche vato, porque uno abriéndole las puertas y te doblegas; y te salen con cada chingadera. Perdón por mi francés, pero soy norteña y así somos”, gritó con alegría la cantante originaria de Tecate.