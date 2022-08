Sandra Echeverría apuesta todo a su carrera como cantante y compositora con nuevo EP y concierto

Su faceta como actriz es posiblemente la más dominante en su carrera. A primera vista, se conoce una gran variedad de su trabajo en telenovelas, películas y series de TV. Pero, más allá de estar feliz con esa labor, Sandra Echeverría se siente más una cantante y compositora en este momento de su vida. Y no es para menos, son ya muchos años de esfuerzo, creatividad e ímpetu dedicados a componer para sí misma u otros autores.

Así lo manifestó la propia Sandra Echeverría en entrevista para El Heraldo de México, siendo clara en que el género regional mexicano es lo que mejor se le da y piensa mantener el esfuerzo en este rubro, a fin de mostrar su talento en cada letra o composición que surja de ella.

A estrenar canción y EP en septiembre

Agradecida por mostrar el trabajo que le llevó más de dos años, Sandra confesó que contó con grandes cantautores y por ello tiene tanta fe en su nuevo tema "Crimen Perfecto".

"Estoy muy contenta porque estamos sacando el primer tema de la segunda parte de este EP. Llevamos más de dos años trabajando en esto, desde tiempos de la pandemia y le tengo mucho amor a este álbum con canciones que escogimos, me senté a escribir con gente increíble y tengo canciones con Mario Domm, de José Luis Roma, de Ángela Dávalos y muchos compositores".

"El 16 de septiembre lanzaremos el primer tema de este EP que se llama 'Crimen Perfecto' que además el video es una historia de un crimen en un bar donde yo estoy cantando, un video de época. Estoy emocionada también porque será la primera vez que cantaré en el Distrito Federal (CDMX) porque he cantado en provincia o en ciudades como Houston, Los Ángeles, Torreón y no me ha tocado en la Ciudad de México, pero el 17 de septiembre estaremos en La Maraka", precisó sobre el trabajo producido por Armando Ávila.

Apuesta todo a la composición en el género regional mexicano

A 11 años de haber editado su primer álbum solista, Echeverría recuerda que ha sido un camino aún más largo desde que comenzó a ser compositora, además de cantante.

"Soy compositora desde hace muchos años aunque no es una faceta muy pública, me gusta mucho componer y he tenido la suerte de darle canciones Maite Perroni, Miguel Carreras, canciones para soundtracks de películas o ahora haré un tema para una chica llamada Natalia".

"La semana pasada me puse a componer con una cantante española que se llama Jennifer Rojo, también con Lucía Covarrubias, con Ángela Dávalos, como te digo es lo que más disfruto hacer aunque no tenga tanto tiempo libre y soy la más feliz de juntarme con compositores y crear música nueva", enfatizó.

Ante esto, dejó claro que seguirá en este rubro pues es lo que más la llena como artista.

"Componer es una de las facetas que más disfruto y que más he hecho, entre más escribo una canción o comparto con un compositor se te va haciendo más fácil, todo es cuestión de trabajo y hay que seguir especializándote en un género y a mí el regional mexicano es lo que más fácil se me da, así que voy a moverme siempre en ese género y estoy muy agradecida que tantos artistas y compositores me den la oportunidad de trabajar con ellos", dijo.

Con la atención puesta en su concierto del 17 de septiembre en La Maraka, aceptó que "Estoy retomando mi faceta como cantante, no espero que de un momento a otro el mundo me conozca, hay que trabajar y pagar cuotas, tocar puertas, pero estoy feliz cantando y tengo pasión por la música desde los 9 años y quiero compartir mi pasión y no importa si canto para dos personas".

Homenaje a Juan Gabriel en La Maraka

Sin olvidar que desde niña cantaba ranchero y con mariachi, Sandra Echeverría dio un adelanto de lo que presentará en La Maraka, evento donde recordará con emoción sus raíces y el gusto por la música vernácula, mismo que adoptó de su abuelo

"Estamos tratando de hacer un concepto un poco más moderno para el concierto en La Maraka, no es un mariachi tradicional, sino que son músicos que tocan espectacular el requinto, tengo dos trompetas, un bajo y tengo músicos que nos van a dar un tono de regional y algo más contemporáneo. Vamos a cantar popurrís de música mexicana, canciones de Juan Gabriel, temas míos, covers", adelantó.

