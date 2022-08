Maribel Guardia es la abuelita más sexy de la farándula y esta FOTO lo comprueba

Maribel Guardia se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía en la que presumió sus torneadas curvas gracias a un espectacular outfit rojo, con el cual, pudo demostrar que, sin duda alguna, es la abuelita más sexy de toda la farándula en México, por lo que como era de esperarse, la costarricense se llevó decenas de halagos gracias a su extraordinaria belleza.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maribel Guardia compartió la mencionada foto en cuestión en la cual, apareció acompañada de su nieto José Manuel Figueroa Garza y dicha postal fue para celebrar el día del abuelo, el cual, se celebró el domingo 28 de agosto por lo que la actriz se mostró más que orgullosa y feliz por ostentar dicho título.

Cabe mencionar que, la hermosa actriz de 63 años dejo ver que no se celebró el día del abuelo junto a su nieto, posiblemente por sus múltiples compromisos laborales pues se sabe que, hace apenas unos días comenzó la temporada de “Lagunilla, mi barrio”, además, está grabando la segunda parte de “Corona de lágrimas”, no obstante, esto no fue un impedimento para presumir que es una feliz abuela.

“Feliz domingo, bendiciones a la distancia. Disfrutar a este niño es de los regalos más lindos que me ha dado Dios”, fue el texto que escribió Maribel Guardia para acompañar su fotografía en la que apareció vistiendo un elegante vestido rojo, el cual, era más que entallado por lo que resaltó las curvas de la querida actriz, quien apareció descalza y tocando la cabeza de su nieto, quien estaba junto a ella en una de las terrazas de la lujosa mansión de la costarricense.

Maribel Guardia se llevó decenas de halagos gracias a su extraordinaria belleza. Foto: IG: maribelguardia

La publicación de Maribel Guardia no pasó desapercibida para casi ocho millones de seguidores de Instagram, quienes hicieron que la fotografía acumulara miles de likes en pocos minutos, además, como en casa publicación que realiza, la actriz comenzó a recibir halagos al por mayor y confirmó que es la abuelita más sexy de la farándula.

“Cada día más hermosa”, “Como los buenos vinos Maribel”, “¡Qué cuerpazo!”, “La abuelita más linda del mundo” y “Todo un bombón”, fueron algunos de los halagos que recibió Maribel Guardia, quien, hasta ahora, nunca se ha planteado la opción de retirarse de la farándula pues sigue más activa que siempre.

