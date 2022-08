Verónica del Castillo: 5 fotos que confirman que tiene la mejor figura de MasterChef Celebrity 2022

En las últimas horas el nombre de Verónica del Castillo ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales y esto se debe a que se convirtió en la primera famosa en ser eliminada de MasterChef Celebrity México 2022 y aunque fue muy breve su paso por “la cocina más famosa de México”, la hermana de Kate del Castillo logró robarse la atención por su extraordinaria belleza, por lo que en esta ocasión te presentaremos las 5 fotos que confirman que la hija de Eric del Castillo que tiene la mejor figura del famoso reality culinario de TV Azteca, además, te diremos algunos datos que posiblemente no conocías acerca de la periodista.

Verónica del Castillo tiene 52 años, es la segunda hija del reconocido actor Eric del Castillo, sus hermanos son Ponciano y Kate del Castillo y desde principios de la década de 1990 inició su andar en los medios de comunicación, no obstante, no se dedica a la actuación sino al periodismo pues inició como conductora, a lo largo de su carrera ha colaborado para distintos espacios en Televisa, Univisión y Azteca US.

Verónica del Castillo inició su carrera en medios a principios de la década de 1990. Foto: veronicadelcastillo.com

Además de ser periodista, Verónica del Castillo también es conductora, escritora, conferencista y terapeuta Reiki Master, cabe mencionar que dentro de todas estas actividades impulsa el desarrollo humano, liderazgo, el empoderamiento de la mujer, así como consejos para conseguir la prosperidad y la abundancia.

Verónica del Castillo siempre ha destacado por su belleza e inteligencia. Foto: veronicadelcastillo.com

Cabe mencionar que, Verónica del Castillo tiene un hijo y hasta donde se sabe actualmente se encuentra soltera por lo que está enfocada completamente en su desarrollo profesional, asimismo, desde siempre ha destacado por su belleza, incluso, se sabe que ha recibido múltiples ofertas para posar desnuda en diferentes publicaciones de renombre, sin embargo, la periodista se ha negado.

Verónica del Castillo posee una figura envidiable. Foto: veronicadelcastillo.com

Verónica del Castillo la primera eliminada de MasterChef Celebrity

La salida de Verónica del Castillo de MasterChef Celebrity realmente no fue muy sorpresiva pues desde que se reveló el video de su presentación en el programa aseguró que la cocina no era su máxima pasión, incluso, señaló que le gustaba más lavar trastes que cocinar, además, aseguró que solo iba a divertirse sin importar el tiempo que permaneciera en competencia, no obstante, aseveró que se iba a comprometer, pero pese a sus esfuerzos terminó eliminada.

Verónica del Castillo es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: vdelcastillotv

Pese a su breve paso por “la cocina más famosa de México”, Verónica del Castillo logró llamar la atención de los televidentes gracias a su extraordinaria belleza y a su carisma, lo cual, se vio reflejado en su popularidad en redes pues aumento su número de seguidores en Instagram, además, como se mencionó al inicio de esta nota, ha encabezado las listas de tendencias desde la noche del domingo 21 de agosto pues cientos de internautas se mostraron inconformes con su salida y aseguraron que les hubiera gustado verla por más tiempo durante la competencia.

Verónica del Castillo aprovecha cada oportunidad para presumir su figura en redes sociales. vdelcastillotv

