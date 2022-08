MasterChef Celebrity: Verónica del Castillo es la primera eliminada y los MEMES no se hacen esperar

La tensión y el conflicto fueron los ingredientes principales en el estreno de "MasterChef Celebrity" en el que la periodista Verónica del Castillo abandonó la competencia dejando a un lado el sueño de coronarse como la triunfadora y llevarse el premio de un millón de pesos.

Tatiana regresa como conductora al reality show en el que actores, actrices, comediantes, cantantes e influencers deberán dar muestra de su talento culinario si desean conservar su lugar y deleitar el paladar de los chefs Betty Vázquez y José Ramón Castillo que estarán acompañados del chef español Pablo Albuerne.

Esta vez el desempeño en la cocina de la también escritora, terapeuta y conferencista no fue suficiente para conservar su lugar en la competencia y se convirtió en la primera eliminada tras perder el reto de eliminación en el que preparó un platillo con pavo, a elección de Lorena Herrera.

“Me permití, me di la oportunidad de probar y por eso me quedo satisfecha”, dijo Verónica del Castillo a su salida y agradeció el apoyo de sus compañeros, aunque Lorena Herrera no evitó derramar lágrimas al sentirse culpable por la salida de su compañera debido a que al hacer trampa los colocó en la cuerda floja.

“Mi Verónica hermosa por mi error garrafal tremendo tú te estás yendo y a ti no te tocaría irte”, dijo Lorena Herrera quien al romper las reglas del concurso provocó que su equipo perdiera el lugar que le correspondía en el balcón por ganar el reto de salvación.

Memes tras eliminación

El primer capítulo de "MasterChef Celebrity" fue motivo de mofa en redes sociales donde los internautas expresaron su apoyo y descontento con divertidos memes, entre ellos destacan los que protagonizaron Arturo López Gavito y Julio Camejo tras su intensa pelea en el primer reto.

Mientras que el chef español Pablo Albuerne también desató la molestia de los usuarios en redes sociales donde lo tacharon de "prepotente" al hacer llorar a algunos concursantes como Margarita "La Diosa de la Cumbia", además de sus intensas críticas.

Aunque Verónica del Castillo no se salvó de ser parte de los memes al ser la primera eliminada de la competencia luego de un error de Lorena Herrera, algo que también fue motivo de mofa entre los internautas.

