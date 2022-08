Sherlyn denuncia intento de hackeo: "¡¿Por qué hay gente muy fea?!" | FOTOS

Sherlyn denunció que intentaron hackear sus redes sociales con la advertencia de que algún medio de comunicación daría a conocer presuntas fotos comprometedoras de la actriz.

A través de sus historias de Instagram, la también presentadora reveló el mensaje que recibió en WhatsApp donde le compartían dos enlaces en los que supuestamente vería las imágenes con las que sería expuesta.

Tras mostrar la captura, Sherlyn comentó: “¡¿por qué hay gente muy fea por ahí en la vida que nada más anda viendo cómo la felicidad del otro le estorba, como el brillo del otro le estorba y le causa dolor de panza?! Evidentemente no pique nada y afortunadamente tengo todas mis cuentas con doble verificación, con códigos de autentificación, etc., etc., etc., pero no puedo creer que haya gente tan descarada”.

Enseguida, la también actriz externó su preocupación por la forma en que recibió este intento de hackeo. “Mi sorpresa fue que hablando con varias amigas, les mandaron el mismo mensaje. ¿Cómo tienen nuestros teléfonos? No tengo ni idea”, expresó.

Foto: Instagram

Sherlyn procede legalmente

De la misma manera, Sherlyn recalcó que ha iniciado un proceso con la Policía Cibernética y demás autoridades competentes para poner un alto a este tipo de ataques. “Ya estamos tomando las medidas necesarias, porque afortunadamente ya hay policía cibernética, ya existen muchas leyes que nos protegen, solamente hay que conocerlas y pues bueno, estamos en eso, así que mucho ojo porque ya nos protege la ley”.

La artista aseguró que no cayó en este tipo de estafas porque no tiene nada qué esconder de su vida personal. “Después me quedé pensando y dije, ‘¿situación comprometedora?’ yo creo que la última situación comprometedora es cuando le daba lactancia a André en público y créanme que no me importaba”.

Por último, Sherlyn bromeó con su estilo de vida y manifestó: “¡Ay, me voy a tener que empezar a portar mal!, digo, para que tengan algo con que chantajearme”.

Foto: Especial

