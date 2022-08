BLACKPINK iluminará de rosa las principales ciudades del mundo con Pink Venom

Este jueves a las 11 de la noche, BLACKPINK estrenará su nueva canción "Pink Venom", un adelanto de lo que será su álbum Pink Born, comeback que se realizará en septiembre. La girl band anunció un proyecto a escala mundial para conmemorar su regreso después de dos años.

Debido a la pandemia, el grupo de chicas se ausentó por dos años después de su último lanzamiento con "Lovesick Girls". Durante esa pausa, Lisa y Rospe debutaron oficialmente como solistas y Jisoo protagonizó su primer drama coreano. Además, Jennie grabó la serie de HBO "Idol".

Siendo uno de los grupos más grandes del K-Pop, su regreso no podía ser la excepción y este miércoles su agencia YG anunció el proyecto "Light Up the Pink" que se llevará a cabo horas después del lanzamiento de su canción.

BLACKPINK iluminará de rosa las principales ciudades del mundo

A través de sus redes sociales, BLACKPINK compartió las sedes y horarios de este proyecto que iluminará de rosa las principales ciudades del mundo. Desde Asia, hasta Nueva York, los principales edificios, rascacielos y monumentos proyectarán luces de color rosado.

Los Ángeles, la gran manzana, Seúl, Tokyo, Shanghai y Bangkok se iluminarán de rosa con "Pink Venom", algunas fans han comenzado una petición en redes sociales para que otras ciudades se unan como México con la torre BBVA, entre otros. Se espera que haya otros lugares que se unan al proyecto de BLACKPINK.

Las idols también revelaron el primer adelanto de "Pink Venom", una canción que mostrará su lado más salvaje. Además, su tour mundial arrancará oficialmente en octubre.

