Jungkook de BTS lanzará su primer álbum photobook, ¿cuándo saldrá a la venta?

A pesar del anuncio de la pausa grupal de BTS, los integrantes continúan con la planeación de nuevos proyectos. Esta vez será el turno de Jungkook, quien encabezará el próximo lanzamiento del grupo. A través de las redes sociales, el cantante se transformó en un vampiro para su primer álbum.

ARMY tendrá su propia versión de Edward Cullen, hace unos días el idol publicó un par de teasers misteriosos en Twitter, emocionando a más de una fan. Poco despupes, HYBE confirmaría que se trataría del proyecto grupal que se lanzará en noviembre por cada integrante.

Desde hace tiempo, Jungkook de BTS ha estado trabajando en su llamado mixtape, pero este ha sido retrasado en un par de ocasiones ya que no estaba satisfecho con el resultado. Sin embargo, el ARMY podrá disfrutar de su primer photobook.

Jungkook será el primer integrante en estrenar el nuevo proyecto de BTS

A pesar de que las fans pensaron que podría tratarse de su debut como solista, Jungkook de BTS lanzará su primer álbum photobook, una especie de libro de fotos con una temática de vampiros. El proyecto "Special Photo-Folio" presentará al Golden Maknae como el primero de los integrantes en ser lanzado.

"Me, Myself, and Jungkook" llevará el nombre de Time Difference, pues está inspirado en como el humano se vuelve vulnerable a la luz del sol, también como se convierte en un vampiro ante la oscuridad total, pues su yo interior expresa el hambr y sed de poder, contrastando con su imagen atractiva y hermosa.

A partir del 18 de agosto se podrá apartar el álbum fotográfico de Jungkook, el cual saldrá al público el 2 de noviembre. A este, le seguirán sus compañeros, cada uno con un concepto diferente y habrá una sorpresa que emocionará a las fans.

