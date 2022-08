BLACKPINK: El día que Dua Lipa cantó junto a la girlband en un concierto | VIDEO

La cantante británica Dua Lipa, quien es conocida como una de las artistas pop más importantes del momento, compartió escenario con las cuatro chicas de BLACKPINK y aquí recordamos cómo sucedió el inolvidable encuentro años atrás.

¿Dua Lipa y BLACPINK?

El encuentro ocurrió durante un concierto de Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa en los Estados Unidos como parte de su gira “In Your Area” en el año 2019. Durante aquel espectáculo, la cantante de “Levitating” subió junto a las BLACKPINK para cantar juntas “Kiss and Make Up”.

(Créditos: Twitter/@JNK19960116)

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo Dua apareció en el escenario con un leotardo de color negro con detalles plateados y unas botas arriba de la rodilla en un tono amarillo fluorescente. Por su parte, Jennie Rosé, Jisoo y Lisa cantaban y bailaban rodeando a la artista británica son sus atuendos en color negro.

Mientras tanto, los seguidores de BLACKPINK, los BLINKS, se mostraron muy impresionados al ver a la cantante “Physical” junto a los ídolos de K-Pop, pues creyeron que esto sería imposible hasta aquel día.

(Créditos: Twitter/@JNK19960116)

Dua y su amistad con Jennie Park

Aunque parezca increíble, las cuatro integrantes de la banda de K-Pop son cercanas a la intérprete de “New Rules”, pues no solo han compartido escenario y han colaborado juntas en la canción “Kiss and Make Up”, también suelen verse de vez en cuando.

De hecho, Jennie Park, la líder de la banda de pop coreano, es la más cercana a la artista británica, pues en diversas ocasiones han posado juntas en fotos que suben a sus redes sociales y se han encontrado en lugares como Londres o Los Ángeles.

(Créditos: Instagram/@dualipa)

Sin embargo, su primer encuentro entre BP y Dua ocurrió en el 2018 cuando Jennie y Lisa acudieron a un concierto que la británica dio en Corea del Sur.

(Créditos: Facebook/Dua Líbano)

Cabe señalar que, Dua Lipa se presentará en la Ciudad de México el próximo 21 y 23 de septiembre, mientras que, sus compañeras asiáticas se encuentran en planes de una gira mundial donde en un futuro podrían incluir México.

