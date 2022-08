Madonna cumple 64 años: 4 canciones que "La Reina del Pop" escribió para su fallecida madre

La cantante Madonna, quien es conocida como “La Reina del Pop” cumplió 64 años este 16 de agosto, por lo que aquí recordamos cuatro canciones que compuso especialmente para su madre Madonna Ciccone, quien murió de cáncer de mama a la edad de 31 años.

La “Chica Material” tenía solamente 5 años cuando su madre perdió la batalla contra el cáncer, según un artículo de Fox News. Sin embargo, en una entrevista la artista reveló que era notorio el cambio de comportamiento de su madre cuando enfermó, pues detalló que se sentía frágil y pequeña. “Recuerdo que me sentía más fuerte que ella”, confesó.

Además, la intérprete de éxitos como “Like A Player” o “La Isla Bonita”, mencionó en otra ocasión que tras el fallecimiento de su mamá tuvo muchos sentimientos encontrados, pero recuerda que la última vez que la vio estaba más bella que de costumbre. “Vi a mi madre, se veía tan hermosa simplemente recostada como si estuviera dormida en el ataúd abierto”, añadió.

Hasta el momento, la cantante estadounidense ha declarado que cuatro de sus canciones fueron inspiradas en su madre, pues ocasionalmente recuerda el impacto que esto le provocó.

“Promise to try”

Una de las melodías que están inspiradas en la mujer que le dio la vida a Maddie es “Promise to try” (Prometo internarlo, en español), la cual está incluida en el álbum “Like a Player” (1989) de la artista. En dicha canción, habla de los sentimientos que tuvo que superar a lo largo de su vida sin tener a su madre y cómo sobrevivió sin su amor maternal.

“Inside of Me”

La segunda canción que “La Reina del Pop” escribió a su progenitora fue “Inside of Me” (Dentro de mí, en español), track que fue incluido en su disco “Bedtime Stories” (1994). A diferencia de la primera, en esta ocasión Madonna escribió una letra donde recuerda que su mamá siempre estará a su lado pese a no tenerla físicamente.

“Mer Girl”

La tercera vez que Maddie escribió para la mujer que le dio la vida fue en el disco “Ray of light” (1998), donde incluyó “Mer Girl”, una de las canciones más personales que ha hecho hasta el día de hoy.

“Empecé a escribirla mientras estaba en casa de mi padre. Estaba corriendo y empezó a llover, así que fui a refugiarme a un cementerio cercano al lugar donde me crie con mi madre. No es el cementerio donde está enterrada, pero es un lugar al que solía acudir a menudo. No paraba de llover, y el cielo estaba más negro que nunca. Resistí el instinto de echar a correr. Cuando regresé a casa, me invadió esa extraña sensación de melancolía. Todos se habían marchado y me alegré de encontrar ese silencio”, relató Madonna en una entrevista para la revista Vanity Fair.