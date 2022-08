Andrés García se confiesa; cree que provocó la muerte de Vicente Fernández | VIDEO

Andrés García sorprendió a sus seguidores al hablar en su canal de YouTube de algunos de sus colegas que ya partieron de este mundo, entre ellos Vicente Fernández, quien hace poco más de 8 meses falleció luego de que sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar entraran en colapso, tras la caída que sufrió en su rancho el año pasado producto de la enfermedad Guillain-Barré que padecía.

“Vicente, gran amigo. Desgraciadamente creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo, porque nos mandábamos videos y él andaba mal también para caminar. Entonces me decía: ‘mira, mira este video Andrés, te lo voy a enseñar, vas a ver qué bien camino ya’. Entonces él caminaba y trataba de caminar medio rengo, pero caminaba más rápido que yo. Y yo le mandaba videos aquí en la playa, le decía ‘ahora te mando yo el mío para que veas como voy mejorando’, que curiosamente ahora estoy empeorando, no sé por qué”, comentó el actor de 81 años.

Posteriormente, el artista que interpretó al personaje protagónico de la cinta Pedro Navajas confesó lo mal que se siente por el accidente que tuvo ‘El Charro de Huentitán’, sobre todo porque nunca se recuperó del mismo, informó Agencia México.

Andrés García abre su corazón

“Entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido en loza, y yo le decía ‘ahora yo voy a caminar en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’. [Me contestaba] ‘no, no, si yo lo entiendo, a ver deja verte cómo andas caminando, cómo vas mejorando’, y poco tiempo después de eso, según me dicen, se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue. O sea que quizás, en parte, no que el culpable haya sido yo, sino que la competencia que traíamos por ver quién caminaba más rápido, porque andábamos lastimados de la cadera los dos”, explicó.

Finalmente, García aprovechó el momento para enviar un mensaje al fallecido artista. “Descansa en paz, Dios te tenga en su gloria mi querido Vicente, allá nos veremos pronto todos, y como dije antes, las estrellas se van de tres en tres”.

Don Andrés ha reconocido en los últimos meses que su salud está decayendo debido a los problemas que tiene en la espalda provocados por una cirugía que no resultó bien; la leucemia que le fue diagnosticada varios años atrás por tomar un medicamento sin consentimiento de un médico y los excesos de su juventud, que hoy resultaron en una cirrosis que se ha ido complicando.

La muerte de Vicente Fernández

Fue el 12 de diciembre de 2021 cuando el mundo del espectáculo se visitó de luto ante la repentina muerte del máximo exponente del género regional mexicano, Vicente Fernández, quien pasó los últimos meses de su vida internado en un hospital.

Familiares del cantante aseguraron que su estado de salud empeoró después de sufrir una fuerte caída en El Rancho de Los Tres Potrillos. A partir de ese momento fue hospitalizado hasta que finalmente perdió la vida.

