Anahí le ofrece apoyo a Andrés García ante sus problemas de salud: “Me vio muy amolado”

Andrés García ha generado preocupación debido a su estado de salud cuyo deterioro lo llevó a declarar que su “fin está cerca”, ante esto la cantante Anahí no dudó en ofrecerle su apoyo con un enternecedor mensaje con el que recordó cuando trabajaron juntos hace más de 20 años.

El protagonista de “Pedro Navaja” dio a conocer la cirrosis hepática que padece y otras enfermedades que dañan cada día más su salud. Durante una entrevista para “Ventaneando”, admitió que su actual estado es resultado de su avanzada edad y los excesos que tuvo a lo largo de su carrera en la que tuvo una adicción al alcohol y otras sustancias.

Te puede interesar: Andrés García: en zona exclusiva y con costosos acabados, así es su lujoso castillo en la CDMX

Además, ha puntualizado en la falta de apoyo de sus hijos Andrés, Andrea y Leonardo, así como de algunas celebridades como Luis Miguel y Roberto Palazuelos a quien retó a un duelo y sacó de su testamento tras asegurar que había amenazado a su esposa y a su hermana.

En medio de la controversia que esto ha generado el mensaje enviado por Anahí fue bien recibido por el actor, pues trabajaron juntos hace más de 20 años en la telenovela “Mujeres engañadas” en la que la ex “Rebelde” realizaba el papel de su hija, Jessica Duarte.

Andrés García y Anahí en "Mujeres engañadas". Foto: Instagram @anahipuente_fan

“Quiero empezar dándole las gracias a la bElla es un encanto de mujer, actriz. Era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz, además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado (…) Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme, y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días”, dijo Andrés García en un video compartido en su canal de YouTube.

“Tiene mi absoluto respeto”

Las muestras de agradecimiento de Andrés García a la intérprete de “Sálvame” continuaron, por lo que la actriz no dudó en responder con un segundo mensaje en su cuenta de Twitter con el que externó su admiración a quien fuera considerado uno de los galanes más cotizados de la televisión.

Te puede interesar: Andrés García se culpa de la muerte de Vicente Fernández: "creo que se cayó por echar carreras conmigo" | VIDEO

“En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar a quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre, siempre para él”, compartió Anahí.

García envió buenos deseos para la también modelo y su familia: “Muchas gracias Anahí, espero que toda tu familia esté muy bien y que tú también estés muy bien. Les mandó un gran abrazo”.

Anahí ofrece apoyo a Andrés García. Foto: Instagram @anahi

SIGUE LEYENDO:

Andrés García revela si Luis Miguel lo ha buscado para saber sobre su salud y esto dice de él: VIDEO

Imitador de Anahí sufre aparatosa caída en pleno show en vivo y se hace viral: VIDEO

Bad Bunny se rinde ante Anahí; el tema "Sálvame" de RBD logra colaboración magistral | VIDEO