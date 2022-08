Andrés García se culpa de la muerte de Vicente Fernández: "creo que se cayó por echar carreras conmigo" | VIDEO

La vida de Andrés García pende de un hilo, tal como el mismo histrión y productor señala en diversas ocasiones a través de sus recientes emisiones en el canal de YouTube que tiene, mismo donde presenta reflexiones y revelaciones importantes de su vida. Y fue precisamente una de estas recientes pláticas donde el actor confesó qué sentía de la pérdida de su gran amigo Vicente Fernández, con quien le unió una amistad por cinco décadas.

Sumado a esto, García expresó su sentir por la partida relativamente reciente de otras figuras del medio artístico que también fueron sus amigos. Entre ellos, se destacó al hablar de Joan Sebastian, con quien también compartió grandes momentos. Y es que Andrés siente que la cirrosis que le aqueja es algo que lo tiene muy preocupado, ya que aún se encuentra en búsqueda de un especialista que lo ayude a sobrellevar mejor su mal o le indique cuánto tiempo de vida le queda.

Andrés García recuerda a sus amigos que han muerto

El actor abrió su corazón y expresó que no se trata de estar triste y sí de saber que todos somos almas y espíritus y pronto se verá con sus amigos que se han adelantado.

Ante esto, recordó a Joan Sebastian de quien refirió fue un gran amigo, gran cantante, mejor caballista y un ser que al irse en la reciente década dejó un vacío en el medio artístico. Ante esto, refirió que las grandes estrellas se van de tres en tres y eso ha resultado cierto con sus amigos que han partido.

Con ecuanimidad, indicó que cuando a él le toque "y no creo que me falte mucho porque no sé cómo combatir la cirrosis" sigue buscando un médico que le ayude a saber qué hacer y vivir más tiempo.

Extraña su amigo Vicente Fernández y sus "carreritas" juntos

Con tristeza y bastante meditabundo, Andrés recordó la pérdida de su amigo Vicente Fernández. Ante esto, confesó que en vida echaban "carreritas" a través de videos para saber quién se recuperaba mejor.

"Vicente, gran amigo y desgraciadamente creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo. Porque nos mandábamos videos porque él estaba mal para caminar y me decía que viera lo bien que caminaba ya. Él (Vicente) caminaba medio rengo pero más rápido que yo."

Para completar este recuerdo, confesó sentir algo de culpa por esto, ya que posiblemente eso llevó a que más adelante él cayera y sufriera el golpe que le llevó varias semanas al hospital.

"Luego yo le mandaba videos míos caminando en la playa para que me viera cómo iba mejorando. Él me enseñaba cómo caminaba en loza, yo en arena y él me veía. Poco tiempo después de eso fue que, según me dicen, se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue. Así que quizá en parte, no que el culpable haya sido yo, sino que la competencia que traíamos en ver quién caminaba más rápido porque andábamos lastimados de la cadera", dijo,

Para rematar, envío un mensaje a su charro querido: "Descanse en paz y Dios te tenga en su gloria querido Vicente".

Al finalizar esta parte, Andrés García reconoció a algunos contemporáneos que fueron muy exitosos en sus carreras y aún siguen con vida.

"Esos son los que recuerdo. Allá nos veremos pronto todos. Quedamos, que yo recuerde, Jorge Rivero, Verónica Castro y yo Andrés García, que hayamos sido una gran estrella latinoamericana. Ah, también Hugo Stiglitz, un gran actor. Tú estás mejor que yo, agárrate de la vida".

MIRA EL VIDEO DE ANDRÉS GARCÍA