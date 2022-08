Andrés García revela si Luis Miguel lo ha buscado para saber sobre su salud y esto dice de él: VIDEO

Andrés García por fin está en casa y trata de cuidar su salud, en aras de llevar mejor la enfermedad que le aqueja. Con la cirrosis en su organismo, el actor de 81 años de edad se muestra cauto en cuanto al pronóstico de su salud pero optimista de que estando en casa y con descanso, pueda mejorar su alimentación y llevar mejor los estragos de su mal.

Ante esto, Andrés García fue cuestionado por sus fans sobre si Luis Miguel se había puesto en contacto con él para saber sobre su estado de salud. Cabe recordar que en la infancia del cantante, Andrés estuvo muy presente en su vida y en la de sus padres, Luisito Rey y Marcela Basteri.

Además, García se dio tiempo de hablar de otros temas y hasta opinar sobre "La Mañanera" y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Le gusta "La Mañanera" y el gobierno de AMLO?

Visiblemente meditabundo y con algunos problemas para recuperar el apetito, Andrés García explicó que se preocupa por su salud y por retomar actividades en su casa.

Ante esto, fue cuestionado sobre qué opinaba de AMLO y "La Mañanera" y expresó.

"Les voy a decir una cosa, 'Las Mañaneras' del presidente sí las he visto y a mí me gusta la actitud del presidente López Obrador porque siempre es tranquilo, nunca está enojado, como yo (ríe), él siempre es tranquilizador y eso tranquiliza a uno verlo así, que explica cómo está gobernando y sus planes", opinó Andrés García sobre AMLO.

Reveló sobre su canto y su bombita

Luego, se dio a la tarea de aceptar que siempre quiso aprender a cantar, incluso tomó clases de piano, pero pronto se dio cuenta que cantaba muy feo y nunca logró mejorar. Alguna ocasión incluso tomó clases de canto con José José en una época en que pasaban mucho tiempo juntos. Admitió que no tiene oído musical pero, afortunadamente, sí supo escoger bien la música de sus películas.

Luego, fue cuestionado sobre si al usar su bombita para mantener erecciones, tenía igual o más placer que sin ella. Andrés, sincero como siempre, admitió que tenia más placer en ciertas situaciones de pareja.

"Sí, se siente igual o hasta mejor. Yo di cátedras para enseñar a la gente con ese problema y se pusieron bombita como yo, enseñando lo que se podía hacer con la bombita. Y la cuestión oral puede ser más satisfactoria, pero no puedo explicar más porque luego hay niños que prenden la televisión y no deben ver", dijo.

¿Luis Miguel lo ha buscado?

Para rematar la emisión, Andrés García confesó qué relación actual tiene con Luis Miguel, más ahora que está enfermo de cirrosis. Y, al ser cuestionado sobre si "El Sol" lo ha buscado para saber sobre su estado de saludo, reveló.

"Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Mickey se ha ya un actor (cantante/artista) muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada", precisó Andrés García.

Luego, con tranquilidad, excusó al cantante sobre su distante relación.

"A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Mickey, trabajando. Porque el ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, a los productores, a los asistentes y gente con quien trabajas para tus show o películas, más la gente que te pide una foto o te felicita y no te queda tiempo de nada".

"Por eso, no le tomo a mal a Luis Miguel que esté ocupado atendiendo su trabajo, público, además de preparar sus show o de ensayar sus canciones", manifestó.

MIRA EL VIDEO DE ANDRÉS GARCÍA HABLANDO DE LUIS MIGUEL