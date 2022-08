Bob Odenkirk se despide de su personaje en “Better Call Saul” con emotivo mensaje

“Better Call Saul” se convirtió en una de las series favoritas de Netflix y este martes 16 de agosto se estrenó el episodio final, por lo que el actor Bob Odenkirk aprovechó para despedirse de su personaje con un emotivo mensaje en el que agradeció a los fans y el elenco.

El spin-off de “Breaking Bad” gozó de un arrollador éxito desde su estreno en 2015 a tal punto de que fue nominada en cuatro categorías de los Premios Emmy 2022. La serie relata la vida del abogado Jimmy McGill y su transformación a Saul Goodman que se convierte en el asesor de Walter White y Jesse Pinkman.

Te puede interesar: Bob Odenkirk: La vida del ídolo de "Breaking Bad"; de la bancarrota y un infarto a brillar en "Better Call Saul"

El paso del actor, de 59 años, por “Better Call Saul” estuvo marcado por el éxito y la conmoción pues en julio de 2021 sufrió un ataque cardíaco en el set de filmación de la serie generando gran preocupación entre los fans y el elenco, a quienes también agradeció y calificó como “una experiencia increíble” verlos trabajar.

Bob Odenkirk se despide de "Better Call Saul". Foto: Instagram @bettercallsaulamc

“Todo el mundo me ha estado preguntando cómo me siento al despedirme de Saul Goodman y de 'Better Call Saul', y no soy bueno para responder a la pregunta porque es francamente difícil para mí mirar esa experiencia, e incluso ese personaje también de cerca”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

Último capítulo de “Better Call Saul”

Los últimos dos capítulos de la sexta temporada se estrenaron el 9 y el 16 de agosto respectivamente, ambos generaron una fuerte expectativa a los fans quienes externaron su emoción al ver de vuelta al actor Bryan Cranston, con el papel de Walter White, y Aaron Paul, que dio vida a Jesse Pinkman.

Con un guiño al pasado en la vida de Saul Goodman, la serie llegó a su fin este martes dejando huella en los acores que fueron parte del elenco como Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks, Tony Dalton, Michael Mando, Patrick Fabian y Giancarlo Esposito.

Te puede interesar: Better Call Saul: Cuándo y a qué hora ver los últimos dos capítulos de la Temporada 6 en Netflix

“Gracias por darnos una oportunidad, porque salimos del programa favorito de muchas personas, y podríamos haber sido odiados por simplemente intentar hacer un programa”, añadió el actor.

“Nos dieron una oportunidad y con suerte la aprovechamos al máximo. Gracias por estar con nosotros. ‘Better Call Saul’ es una historia idiosincrásica observada de cerca sobre un tipo muy singular, un poco lento a veces, pero al final, si prestabas atención, se trataba de grandes, grandes cosas dentro de las personas. Gracias”, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

La triste juventud de Bryan Cranston, estrella de Breaking Bad

La mejor película en Amazon Prime que te hará abrazar el riesgo y la adrenalina; NO recomendada para sensibles: Tráiler

Cara a cara con Tony Dalton, el cruel Lalo Salamanca regresa por venganza a "Better Call Saul": "Será un gran final"