Video: Kimberly Flores se lleva la propina que dejó Edwin Luna en un restaurante y se hace viral

Kimberly Flores causó polémica en redes sociales luego de que se compartió un video donde la modelo aparece llevándose la propia que su esposo, Edwin Luna, le dejó a un mesero que los atendió en una taquería.

En la grabación, compartida en TikTok, Kimberly Flores fue captada mientras salía de un restaurante; no obstante, antes de retirarse, la modelo revisó la cuenta de la mesa y se llevó todo el dinero que Edwin Luna había dejado de propina a la persona que los atendió.

La modelo revisó la cuenta y se llevó el dinero. Foto: @fan.account172

Además, al salir de la taquería la modelo le reclamó al cantante por haber dejado tanto dinero como propina: "¿Dejaste todo eso de propina?", pregunta y se escucha claramente como Edwin le responde que sí, ya que era el 10% del consumo que hicieron.

Al escuchar la respuesta de su esposo, Kimberly se sorprendió y respondió: "Ay, y yo me la traje", mientras sus acompañantes empezaron a reír. La modelo lució apenada por su acción y entre risas comenzó a pedir que regresaran el dinero a la persona que los atendió.

Al final de la grabación, se observa que Flores le pide a una de sus acompañantes que ingrese al restaurante y regrese el dinero de la propina, aunque se escucha de fondo a otras personas decir "ya no, ya no".

Kimberly lució apenada por su acción. Foto: @fan.account172

Critican a Kimberly Flores por llevarse el dinero de la propina

Tras darse a conocer el video, distintos internautas arremetieron en contra de la modelo por haberse llevado el dinero que su esposo dejó como propina. "Tuvo el valor para tomarlo y no para regresarlo, que poca", dijo un cibernauta. Otro usuario comentó que la mujer es una "tacaña".

Por su parte, otros usuarios de TikTok generaron debate hablando sobre si se debe dejar propina o no en los restaurantes. "Yo a veces no tengo ni para la renta pero siempre dejo el 20%", declaró un internauta; otro respondió que lo que Kimberly hizo se hace cuando no hay buena atención y servicio por parte de los meseros.

