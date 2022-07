“Ni sabe contestar”: hija de Edwin Luna y Kimberly Flores recibe iPhone 13 como regalo de cumpleaños, tiene 4 años

El pasado fin de semana, Edwin Luna y Kimberly Flores celebraron el cumpleaños número cuatro de su hija Gianna con una fiesta a todo lujo en un exclusivo jardín en Monterrey, Nuevo León y lo que más llamó la atención fue que la menor recibió como regaló un iPhone 13 Pro Max, por lo que este hecho causó todo tipo de reacciones en redes.

La ostentosa fiesta infantil se realizó bajo la temática de “Encanto”, la película de Disney estrenada hace unos meses, además, Gianna llegó en una lujosa limosina donde estuvo conviviendo con sus hermanos, primos y algunos de sus amigos, en el jardín hubo todo tipo de atracciones infantiles y por supuesto hubo música en vivo.

Como se mencionó antes, uno de los varios regalos que recibió Gianna Luna Flores fue un iPhone 13 Pro Max, el cual, tiene un precio de por lo menos 26 mil pesos dependiendo de ciertas características técnicas como su capacidad de almacenamiento, lo cual, resultó excesivo para muchos internautas, quienes comenzaron a criticar a la mediática pareja por el ostentoso obsequió para su hija.

Kimberly Luna y Edwin Luna echaron la casa por la ventana en la fiesta de su hija Gianna. Foto: IG: kimfloresgz

Ante el revuelo que se armó, Kimberly Flores ofreció una entrevista para diferentes medios locales y aprovechó para aclarar que el iPhone 13 Pro Max había sido un regalo de los padrinos de Gianna y no de ellos como se había pensado, además, refirió que su hija ya cuenta con un iPad, pero que le cuesta trabajo utilizarlo por su tamaño, por lo que es recurrente que le pida su celular y fue a partir de ello que sus padrinos decidieron darle su propio teléfono.

“Normalmente pide el celular porque ve videos y es más chiquito y no pesa. No es como para llamar, no sabe ni contestar”, fueron las palabras de Kimberly Flores, quien también dijo ser una madre sumamente consentidora con todos sus hijos.

Cabe mencionar que, aunque no lo mencionaron en la entrevista, Edwin Luna y Kimberly Flores optaron por regalarle a su hija varios juguetes, entre ellos una cocinita, la cual, le resultó muy difícil de conseguir al vocalista de “La Trakalosa de Monterrey”, no obstante, aseguró que hizo todo lo posible para poder conseguir el regalo de “su princesa”.

