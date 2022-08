Sofía Rivera Torres cautiva y da lecciones de moda en coqueto bikini de cuadros

Sofía Rivera Torres causó furor en las redes sociales, esto luego de compartir en Facebook e Instagram una serie de fotografías en las que se lució como reina de la playa con un coqueto bikini de cuadros con el que cautivó a sus miles de fans y dio lecciones de moda.

La conductora, esposa del presentador Eduardo Videgaray, conquista a sus miles de fanáticos con coquetos looks, con los que deja ver su figura trabajada, siendo los bañadores de dos piezas los outfits con los que causa cientos de reacciones, incluidas las de su esposo quien siempre comenta sus publicaciones.

Sofía Rivera Torres presume cuerpazo en bikini de cuadros

Desde sus cuentas de Instagram y Facebook, Sofía compartió con sus seguidores una serie de fotos en las que se puede ver disfrutando de un día de de playa, luciendo un traje de baño de dos piezas, un conjunto que combina un top con estampado de cuadros y una panty de flores en los mismos tonos.

Sofía conquista las redes con su belleza. Foto: IG @sofiariveratorres

"De vez en cuando descubro algo que verdaderamente me encanta", fue la frase con la que la presentadora para acompañar la publicación, recibiendo cientos comentarios, entre los que destacó el de su esposo, quien escribió: "Hazme un hijo!", provocando las reacciones de sus fans.

Con su conjunto de playa, la guapa actriz y presentadora, de 29 años, dio clases de moda y estilo, pues confirmó que en la actualidad se pueden combinar los estampados sin dejar de verse en tendencia, como lo hizo ella al hacer un match perfecto entre cuadros y flores.

"No puedes ser más hermosa Sofia", "La más bonita de todas", "Hermosa como siempre", "Eres una diosa", "Belleza monumental", "Wooow Te vez guapísima me encantas", y "Ay Sofi eres un bombón guapísima", son sólo algunos de los cientos de comentarios que recibió en la publicación de Instagram, donde también generó 35 mil "me gusta".

La bella conductora robó miradas con su look. Foto: IG @sofiariveratorres

Rivera Torres comenzó su carrera en televisión en el año 2014 como conductora y hoy se coloca como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y las redes sociales, donde destaca por presumir sus coquetos y atrevidos atuendos como el bikini de colores azules con el que robó miradas.

Sofía contrajo nupcias en el 2020 con el conductor de "La Corneta" en una pequeña ceremonia, esto debido a la pandemia de Covid-19, y aunque la pareja fue criticada al principio de la relación por la diferencia de edades, en las redes sociales se muestran felices y muy amorosos.

SIGUE LEYENDO:

Sofía Rivera Torres se luce en revelador bikini multicolor y pone a prueba censura en Instagram

Sofía Rivera Torres sube la temperatura en arriesgado bikini y da clases de moda