Kristal Silva comparte foto con la que confirmaría embarazo de Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez reapareció luego de dos meses en un romántico viaje con Carlos Rivera y rompió el silencio sobre los rumores de un supuesto embarazo, aunque fue una foto de Kristal Silva en redes sociales la que despertó más sospechas entre los fans de la exparticipante de “La Academia”.

La también cantante confirmó su matrimonio con Carlos Rivera y detalló que se trató de una íntima ceremonia a la que fueron invitados algunos de sus compañeros en “Venga la Alegría”, de quienes se despidió este jueves y aprovechó para aclarar que no se va a la competencia.

Aunque indicó que se tomará un tiempo para enfocarse en proyectos personales, uno de los más importantes que tiene junto a su ahora esposo es el de tener un bebé. Fue este tema lo que generó gran alboroto al que más tarde se sumó Kristal Silva con una foto en la que la conductora luce embarazada.

Así luciría Cynthia Rodríguez si estuviera embarazada. Foto: Instagram @kristalsilva_

En la imagen aparecen abrazándose la exreina de belleza y Cynthia Rodríguez, quien luce un ajustado vestido rosa con olanes en la parte al frente que, supuestamente, habría usado para ocultar su vientre ya que sí estaría embarazada. Mientras que otros internautas le desearon lo mejor a la conductora y señalaron que se trataba de Photoshop.

¿Cynthia Rodríguez embarazada?

Debido al hermetismo con el que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera mantienen su relación no han evitado que surjan un sinfín de rumores, como aquel que apunta a que se alejaría de los reflectores debido a que está embarazada o en tratamiento para poder lograrlo.

Al respecto, la también cantante puntualizó en que se encuentra feliz y plena junto a su pareja: “Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, ¿qué les puedo decir? Hay cosas que no se pueden ocultar”.

Aunque dejó claro que por el momento no se encuentran en la dulce espera sí está en sus planes lograrlo este año: “No estoy embarazada, se lo digo con todo el corazón al público que yo sé que me quiere tanto... son tacos al pastor, fue mucha vacación”.

