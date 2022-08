¿Por qué Cynthia Rodríguez salió definitivamente de VLA? Esta es la verdadera razón

Cynthia Rodríguez regresó por la puerta grande a Venga la Alegría (VLA), sin embargo, fue para dar la mala noticia de que sale de forma definitiva del matutino. Como era de esperarse las declaraciones de la cantante y actriz causaron gran impacto entre sus seguidores, quienes se preguntan cuáles con los verdaderos motivos por lo que va a dejar el proyecto.

La ex Académica sorprendió a los televidentes al aparecer en el foro del matutino de Tv Azteca, esto después de anunciar hace unos meses que se tomaría un descanso. La artista de 38 años volvió para hablar de las más recientes polémicas que ha protagonizado, por lo que primero inició con las buenas noticias, así que confirmó que casó con su novio Carlos Rivera, con quien se dijo llegó al altar en Italia.

Aunque no dio muchos detalles de su encuentro matrimonial, la cantante indicó que a la ceremonia asistieron algunos familiares y amigos, entre ellos conductores de VLA, quienes mantuvieron en secreto su boda a pesar de la presión. Si bien, Cynthia no dijo dónde fue el evento, si dejó entre ver que fue poco antes de conocer al papa Francisco en el Vaticano.

Foto: IG @cynoficial

¿Por qué Cynthia Rodríguez salió de Venga la Alegría?

No todas fueran noticias buenas, pues durante su estancia en el programa, la también actriz reveló que ya no será parte de VLA, programa al que perteneció desde hace algunos años. En ese sentido, antes de que tomaran fuerza los rumores de que llegaría a Televisa, empresa a la que pertenece su ahora esposo, y que se integraría a Hoy, Rodríguez aclaró que no dejará Tv Azteca.

La originaria de Monclova, Coahuila, explicó que tiene otros proyectos personales pendientes y que su trabajo en Venga la Alegría no le permiten llevarlos a cabo. Por eso, tomó la decisión de abandonar el matutino en donde además de ganarse el cariño del público formó una familia.

"Es momento de despedirme de Venga la Alegría, más no despedirme de Tv Azteca, (...) Esta es mi casa, soy muy feliz, por ahora no puedo entregarme al 100 a Venga la Alegría de lunes a viernes porque tengo muchos proyecto, viajes en puerta, proyectos personales, pero quería darles mi amor", dijo al anunciar su salida del matutino de la televisora del Ajusco.

¿Cynthia Rodríguez está embarazada?

Después de que el periodista Alex Kaffie revelara en su columna de El Heraldo de México que Cynthia Rodríguez estaba embarazada, la ex integrante de La Academia, salió a desmentirlo, y aclaró que si bien está en sus planes, por el momento no está en estado de gestación, algo que comprobó al lucir un abdomen plano en un vestido rosa ajustado.