Denise Dowse, actriz de "Beverly Hills, 90210", está en coma por meningitis

La actriz Denise Dowse está en coma por "una forma virulenta de meningitis", dio a conocer la hermana de la también directora, quien diera vida a la profesora Yvonne Teasley en el popular programa de los años 90, "Beverly Hills, 90210". Tracey Dowse, reveló en Instagram que fue hospitalizada y pidió oraciones por su salud.

"Beverly Hills, 90210" fue una serie de televisión estadounidense creada por Darren Star y producida por Aaron Spelling. Se emitió durante diez temporadas en la cadena Fox, desde el 4 de octubre de 1990 hasta el 17 de mayo de 2000. El programa contaba las historias de un grupo de amigos que viven en California.

Denise Dowse está en coma por meningitis

"Como muchos de ustedes han visto, mis publicaciones han sido positivas y edificantes. Estoy tratando de mantener el ánimo y apoyar a quienes lo necesitan. Como muchos de ustedes saben soy una persona privada. Así que esto es difícil para mí", escribió Tracey junto a una foto de su hermana Denise.

"Estoy solicitando apoyo y oraciones para mí y mi hermana, y mi única familia inmediata @denisedowse (...) Actualmente se encuentra en el hospital en un coma provocado por una forma virulenta de meningitis. Sus médicos no saben cuándo saldrá, ya que no fue inducido médicamente", agregó.

La hermana de la actriz pidió oraciones por la salud de Denise. Foto: IG @denisedowse

La estrella de del popular programa de los años 90, que marcó a toda una generación, Ian Ziering, conocido como Steve en la serie, comentó sobre la publicación: "Envío oraciones y esperanzas de días mejores en el futuro", Además, el exjugador de la NBA Stephen Howard escribió: "Envío amor, oración y abrazos a una de mis favoritas".

Denise Dowse interpretó a la señora Yvonne Teasley en "Beverly Hills, 90210", así como a la jueza Rebecca Damsen en "The Guardian", Angel of Destiny en "Charmed", la doctora Shapiro en "All of Us" y la doctora Rhonda Pine en "Insecure"; entre muchos otros personajes en programas de televisión.

Sus créditos cinematográficos incluyen "Pleasantville", "Ray", "Requiem for a Dream" y "Coach Carter". Recientemente, interpretó a la detective Trina McWilliams en la película "A Cloud So High". Su debut como directora, "Recuérdame: La historia de Mahalia Jackson", se encuentra actualmente en posproducción.

Denise Dowse interpretó a la señora Yvonne Teasley en "Beverly Hills, 90210". Foto: Especial

