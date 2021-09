Beverly Hills 90210: ¿Tori, eres tú? Tori Spelling luce irreconocible y las redes estallan

Hace años que Tori Spelling dejó de ser "Donna" en Beverly Hills 90210, pero también parece que dejó de ser Tori por el radical cambio en su rostro, al menos es lo que se dice en las redes.

Tori como "Donna" en Beverly Hills 90210. Foto: Especial

La actriz estadounidense y exestrella de la popular serie de televisión de la década de 1990, celebró el cierre del reality Messyness de MTV con Nicole "Snooki" Polizzi, su estilista Laura Rugetti y amigos, donde al salir de festejar se tomó algunas fotografías para publicarlas en su cuenta de Instagram.

En una de ellas, donde aparece junto con “Snooki” dedica palabras para la ex Jersey Shore donde la considera como su alma gemela.

“... en realidad somos el dúo que nunca supiste que necesitabas. Snooki, podrías ser mi alma gemela (pero más corta ??). Me encanta la forma en que nos empoderamos mutuamente para ser nosotros mismos. Xo”.

Sin embargo, las reacciones de los usuarios de la red social no esperaron para dar su opinión sobre el radical cambio de imagen de Tori: “Wow Tori ya no se parece a ella”, “¿Cirujano de las Kardashian?”, “Muchos cambios, no más Tori que conocíamos”, “Mmm, por qué luces como Khloe Kardashian?”, fueron algunas de las reacciones.

Aunque si bien Tori Spelling recibió críticas, también fue inundada por muchas muestras de afecto y felicitaciones por su nueva apariencia que algunos la calificaron como más longeva.

“Honestamente, Tori Spelling se ve increíble! ¡Bien por ti chica! ¡Cómo gastas tu dinero es asunto tuyo! ", “¡Tori, te juro que te haces más joven cada año! ¡Estás estupenda!", fueron parte de las felicitaciones.

En 2019, Tori Spelling reconoció que se había hecho cirugía plástica en la nariz y en el busto, pero aseguró que la gente afirma que tiene más intervenciones quirúrgicas en su cuerpo. Agregó que incluso la gente comentaba que se había operado desde que tenía 17 años, declaró en una entrevista para People.

RMG