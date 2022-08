Meche Barba: La actriz de la Época de Oro que demostró que Tin Tan era más noble que Cantinflas

En la Época de Oro del Cine Mexicano hubieron muchas figuras importantes que trascendieron hasta nuestros días, como por ejemplo Mario Moreno "Cantinflas" y Germán Valdés "Tin Tan", quienes fueron destacados cómicos de la pantalla grande, y a los que relacionaron de forma negativa, ya que dice que tenían una rivalidad. En medio de esos rumores, hubo una actriz que demostró que el "Pachuco de Oro", era más noble que "El mimo de México".

La actriz que destapó esta actitud fue Meche Barba, quien fue conocida por ser la máxima exponente mexicana en el Cine de Rumberas, un subgénero de la cinematografía nacional que era dominado por cubanas. La diva de la pantalla reveló una conmovedora anécdota en la que "dejó muy mal parado" al protagonista de "Ahí está el detalle", mientras que al mayor de la Dinastía Valdés le favoreció.

Meche Barba demostró que Tin Tan era más noble que Cantinflas

La bailarina y rumbera contó que hubo una vez que acudió a "Cantinflas" para pedirle ayuda, pues lo necesitaba más que nunca. De acuerdo a una anécdota de la actriz, cuando su madre, Victoria Feito, murió, ella se encontraba pasando por un momento precario en su carrera, por lo que no contaba con el dinero para hacerle un funeral. Necesitaba dos mil pesos de aquella época, así que le pidió a Mario Moreno un préstamo, sin embargo, el cómico se negó rotundamente.

Cantinflas era uno de los cómicos del Cine de Oro Foto: Especial

Ante el desaire del protagonista de "El Bolero de Raquel", la actriz pidió ayuda a otra de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano: Germán Valdés "Tin Tan", quien no se negó a prestarle el dinero. Así que de esta forma demostró que "El Pachuco" era mucho más noble que Moreno, quien de acuerdo a los registros, era uno de los actores mejores pagados de ese tiempo, junto a Pedro Infante.

"El día que murió mi madre, yo estaba desesperada, porque no tenía para pagar los gastos funerarios, 2,000 pesos. Se los pedí a Mario y se negó. Después hablé con Tin Tan y el gustoso accedió. Yo le decía que se los devolvería pronto. Él me contestó que no me preocupe....", citan varias publicaciones de redes sociales en donde recuperaron aquella anécdota de Meche Barba.

Durante el Cine de Oro, comenzó a correr el rumor de que los actores no tenían una buena relación. Algunos afirman que "Cantinflas" no quería al protagonista de "El Rey del Barrio", por lo que le habría dedicado un mensaje en la película "Si yo fuera diputado", de 1952, en la que escribió la frase: “Para pachucos no hay servicio porque me caen gordos”. Además, le habría jugado una broma tomándose una foto con la esposa de Valdés, que habría hecho enfurecer al también cantante.

Tin Tan ayudó a Meche Barba con los gastos funerarios Foto: Especial

Meche Barba: la rumbera mexicana que se impuso frente a las cubanas

Mercedes Barba Feito nació el 24 de septiembre de 1922 en Nueva York, Estados Unidos. Inició en el mundo del espectáculo con tan solo seis años participando en las carpas y teatros locales, lugares en donde aprendió bailar y actuar.

La actriz fue parte de las llamadas "Reinas del Trópico" junto con María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar y Rosa Carmina. Además de ser estrella del cine de oro participando en cintas como: "Músico, poeta y loco" y "Reportaje"; también trascendió en las telenovelas mexicanas como "Rosa Salvaje", "Marimar", "El cristal empañado" y "Rosalinda", esta última en 1999.

La conocida como "La Venus Azteca" murió en Ciudad de México el 14 de enero de 2000 como consecuencia de un mal cardíaco, el cual estaba afectando su salud desde un año antes.

