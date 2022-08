Lucero se luce como Olivia Newton-John en "Vaselina" y es lo mejor que verás hoy | VIDEO

Lucero se unió a las famosas que hicieron un homenaje a la actriz Olivia Newton-John, quien dio vida a Sandy en la película "Vaselina" y falleció recientemente, razón por la que la cantante mexicana recordó el día en que se lució como el famoso personaje y es sin duda lo mejor que verás hoy.

Este lunes 8 de agosto el medio del espectáculo a nivel mundial quedó impactado por la lamentable noticia. Olivia Newton-John, perdió la larga batalla que había mantenido en contra del cáncer, su esposo fue el encargado de dar a conocer que la actriz había fallecido en su casa al sur de California, a los 73 años.

Lucero baila como Sandy en "Vaselina"

La intérprete de canciones como "Tácticas de guerra", "Electricidad" y "Veleta", se unió a muchas celebridades que recordaron a la actriz de Hollywood, y compartió con sus más de 3.9 millones de seguidores en Instagram y otros miles en Facebook y Twitter, un video en el que se lució con un número musical de "Vaselina".

"Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces. Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones!", comenzó el texto con el que compartió el clip en la plataforma de Meta.

De acuerdo con lo revelado por Lucero, fue hace unos años cuando hizo esta presentación interpretando a Sandy para un programa en Brasil. "Tuve la alegría de hacer este número musical que disfruté al máximo caracterizada como ella. Momentos inolvidables, personas inolvidables", escribió.

En el clip del programa "Maquina da Fama" se puede ver a la cantante, y ex esposa de Manuel Mijares, vistiendo el clásico outfit que Olivia Newton-John portó para una de las escenas más icónicas de la cinta "Grase", en la que hizo pareja con John Travolta, para lo que Lucero utilizó una peluca rubia con rizos, leggins ajustados y zapatillas rojas.

Al ritmo de la popular canción "You’re the one that I want", rodeada de bailarines y al lado del actor brasileño Carlyle Oliveira Porto, conocido por su nombre artístico Carlo Porto, quien fuera su compañero en la telenovela "Carinha de Anjo", la también llamada "Novia de América" conquistó con su interpretación de Sandy, y al mismo tiempo hizo un homenaje a la bella actriz que falleció el pasado lunes.

Lucero se lució como Sandy en "Vaselina". Foto: IG @luceromexico

