Kim So Hyun regresa a los dramas coreanos con 'Is It Coincidence?

Kim So Hyun, conocida por "Love Alarm" de Netflix, se alejó de la pantalla durante un año en la pandemia. La actriz surcoreana estará de regreso con un nuevo proyecto llamado "¿Es una coincidencia?", una adaptación del famoso webtoon del mismo nombre.

La joven idol ha estelarizado varias series a lo largo de su carrera, siendo varias de ellas muy conocidas. Actualmente puedes ver "Love Alarm" y "Who are you? School 2015" en Netflix, sus trabajos más conocidos, además de "Nightmare Teacher", entre otras.

Tras grabar la segunda temporada de "Love Alarm", Kim So Hyun decidió darse un tiempo en su carrera y se tomó un año de vacaciones, pero este 2022 será su regreso a la pantalla chica, pues en octubre comenzará a grabar su nuevo dorama coreano.

Is it coincidence? El nuevo dorama de romance

'¿Es una coincidencia?' será el próximo drama de Kim So Hyun, la serie es la adaptación de un webtoon, estos famosos cómics que se han convertido en una fórmula de éxito para Netflix y las televisoras coreanas, pues de estos han salido producciones famosas como "Sweet Home", True Beauty, Again my life, entre otras.

También conocido como Is it coincidence? es un dorama romántico que sigue la vida de Hoo Young y Hong Joo, quienes se conocen desde hace una década en la escuela secundaria. Uno de ellos es escéptimo al amor después de terminar con su primer añor, pero ambos se reencuetran años después.

Las grabaciones comenzarán en octubre, por lo que es posible que la serie se estrene a inicios del 2023, esto marcará el regreso de Kim So Hyun a la pantalla.

