Verónica Castro: Así fue el día que Enrique Guzmán tocó indebidamente a la conductora en pleno programa en vivo | VIDEO

Verónica Castro se encargó de protagonizar una gran cantidad de momentos memorables para la televisión mexicana durante las décadas de 1980 y 1990 gracias a los múltiples late night shows en los que estuvo al frente, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en esta etapa ya que también sufrió acoso por parte de algunos invitados y uno de los casos que más escándalo causó fue cuando Enrique Guzmán la tocó de manera indebida en pleno programa en vivo, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue este desafortunado incidente.

Todo este escándalo ocurrió en el año de 1988 cuando Verónica Castro tuvo como invitado a Enrique Guzmán en “Mala noche… ¡No!” y en aquel programa el papá de “La Reina del Rock and Roll” dio gala de su simpatía y talento, sin embargo, todo se vio empañado cuando se encontraba contando un chiste pues en medio de la construcción de su relato extendió su mano para supuestamente sujetar del brazo a la conductora, no obstante, aprovechó el movimiento para posar su mano sobre el pecho de “La Vero”, quien hizo un ligero movimiento hacía atrás para evitar el contacto, no obstante, en su momento no dijo nada y solo se limitó a echarse aire con sus tarjetas para calmar el bochorno del momento.

Verónica Castro intentó evitar el contacto con la mano de Enrique Guzmán. Foto: Especial

La acción de Enrique Guzmán no pasó desapercibida para los televidentes, quienes criticaron fuertemente al cantante y se armó todo un escándalo y semanas después “La Vero” lo volvió a invitar a su programa donde el cantante aseguró que lo ocurrido en su visita anterior lo había metido en problemas con su esposa y pidió que le mostraran el video para demostrar que no había tocado a la conductora, no obstante, cuando pasaron las imágenes no le quedo más que admitir su culpabilidad, pero lo que más indignación causó fue que trató de hacer graciosa la situación.

“Sí, es cierto, sí te la agarré y ya viendo bien, sí gocé... Fue un roce, fue un tanteo, andaba tanteando los terrenos”, comentó entre risas Enrique Guzmán, quien momentos más tarde volvió a incomodar a Verónica Castro durante una dinámica que realizó con un radio de transmisiones, la cual, aprovechó para abrazarla.

Enrique Guzmán volvió a hacer de las suyas

Verónica Castro y Enrique Guzmán se volvieron a ver las caras en el año de 1996 cuando la conductora estaba al frente de “La Tocada” y en aquel inicio del programa, la mamá de Christian Castro se presentó al estudio con una armadura que le tapaba su zona genital y el torso, no obstante, el cantante la abrazó y tocó los glúteos de la conductora, quién en esa ocasión dio pie a que el intérprete de “Acompáñame” repitiera su tocamiento y ambos se mostraron muy divertidos.

Pese a que esta polémica había quedado en el olvido en abril de 2021 los mencionados videos salieron a la luz luego de que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, acusara a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era tan solo una niña, no obstante, el caso no ha tenido una resolución.

SIGUE LEYENDO:

Verónica Castro: Así fue el día que la conductora quedo impactada con Pepe Aguilar en “Mala noche…¡No!”

Verónica Castro: Así fue la vez que se coqueteó con Luis Miguel en pleno programa en vivo