Verónica Castro: Así fue el día que la conductora quedo impactada con Pepe Aguilar en “Mala noche…¡No!”

“Mala noche…¡No!” fue considerado como uno de los mejores programas de la televisión mexicana de la década de 1980 y en esta ocasión recordaremos cuando la Dinastía Aguilar estuvo como invitada en esta célebre producción conducida por Verónica Castro, quien no pudo evitar quedar impactada con Pepe Aguilar, con quien estuvo bromeando a lo largo de todo el programa.

En esta memorable entrevista, Antonio Aguilar y Flor Silvestre acudieron al programa de Verónica Castro acompañados por sus hijos Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, quien en ese entonces tenía alrededor de 20 años y ya había dado sus primeros pasos como cantante y como actor.

Durante la charla, Verónica Castro demostró por qué fue considerada como una de las conductoras más queridas de toda la farándula en México ya que logró realizarle a la Dinastía Aguilar una de las mejores entrevistas de las que se tenga registro pues los hizo sentir en plena confianza y todos se mostraron más que participativos en el programa en el que además de risas, también hubo momentos emotivos y hasta se armó la bohemia.

¿Por qué Verónica castro quedó impactada con Pepe Aguilar?

Aparentemente, en este programa fue la primera vez que Verónica Castro conocía a Pepe Aguilar o por lo menos fue una de las primeras ocasiones en las que lo tuvo más de cerca y la conductora, quien también era conocida como “La Chaparrita de Oro”, quedó impactaba por la estatura del hijo del “Charro de México” y no dudó en evidenciar esta situación a lo largo de todo el programa en el que estuvo haciendo alusión al enorme tamaño del papá de Ángela Aguilar.

“Queremos verlo mejorcito, no se levanta, de desdobla, no, no, no, son muchos muchos metros, yo ni me quiero parar a su lado, porque creo que desaparezco, le llegaría a la cintura” fue uno de los comentarios de la también actriz, quien recibió una gran cantidad de halagos por parte de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes la reconocieron como la mejor conductora de la televisión mexicana.

Antes de finalizar el memorable programa, Verónica Casto no desaprovechó la oportunidad y se sacó los tacones para medirse con Pepe Aguilar y dejar en evidencia cómo es que se veía junto a uno de los hombres más altos de toda la industria del espectáculo en México.

“Me voy a quitar los zapatos, porque fíjense nomas’ ¡Papi, cómprame mi dulce!”, señaló Verónica Castro entre risas mientras dejaba en evidencia la diferencia abismal que había de estaturas entre ella y Pepe Aguilar, quien no se molestó en ningún momento por esta situación.

