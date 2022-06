Raúl Velasco despreció a este talentoso cantante en “Siempre en Domingo” por considerarlo “feo”

A principios de la década de 1970 irrumpió en la escena musical mexicana un joven guerrerense llamado Juanello, quien vendió más de tres millones de copias por su canción llamada “Espejismo” y como todo artista exitoso de la época tuvo que presentarse en “Siempre en Domingo”, sin embargo, su experiencia en el famoso programa no fue del todo agradable debido a que Raúl Velasco se refirió a él explícitamente como una persona fea, por lo que a continuación te contamos cómo fue que ocurrió este desafortunado episodio.

Juan Figueroa Rodríguez era el nombre verdadero de Juanello, quien en 1974 alcanzó la fama con su álbum debut llamado precisamente “Espejismo”, el cual le permitió hacer giras por Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, además, también llegó a codearse con las máximas figuras del momento como Vicente Fernández y Armando Manzanero.

Por su parte, Raúl Velasco, quien siempre se jactó de tener en “Siempre en Domingo” a los mejores artistas, no perdió la oportunidad de presentar en su escenario a Juanello, quien aceptó de inmediato la invitación debido a que estaba consciente de que el icónico programa le daría aún más proyección a su carrera, no obstante, las cosas no salieron del todo bien.

En la presentación previa al número musical de Juanello, Raúl Velasco se deshizo en elogios para el cantante por su calidad interpretativa, sin embargo, justo en el momento de dar paso a una canción el polémico conductor se refirió al cantante como “el feo que canta bonito”.

Juanello no fue el único artísta que Raúl Velasco despreció por su apariencia física. Foto: Especial

En su momento, el comentario de Raúl Velasco no causó ningún problema entre él y el cantante, sin embargo, el conductor de “Siempre en Domingo” salió severamente criticado por referirse de esa forma a su invitado, quien durante algunos años más siguió disfrutando de las mieles de la fama hasta que su propio éxito lo obligó a alejarse de los reflectores.

¿Qué paso con Juanello?

Más allá de las palabras de Raúl Velasco, lo que terminó con la carrera de Juanello fue el éxito arrollador de su canción “Espejismo” debido a que en los años siguientes solo se le permitía y se le pedía interpretar esta canción en los espacios televisivos o radiofónicos en los que se presentaba pese a que ya había lanzado otros álbumes, por lo que harto de esta situación, el cantante prefirió alejarse de los reflectores.

Juanello alcanzó el éxito a principios de la década de 1970. Foto: Especial

En una entrevista concedida por Juanelo hace algunos años calificó a “Espejismo” como su más grande enemigo, además, refirió que en los años siguientes a su éxito no recibió el apoyo que tenían otros artistas del momento y cree que esto se debió a que no cumplía con los estándares de belleza que demanda la industria, no obstante, se sabe que continuó cantando haciendo presentaciones privadas a nivel local en el estado de Guerrero, la última vez que se supo acerca del cantante fue en 2019 cuando a través de su cuenta de Facebook señaló que se encontraba preparando nueva música.

SIGUE LEYENDO:

¿Raúl Velasco tuvo una hija con “La India María? Esto dice la familia del conductor

Raúl Velasco: Esto es lo que hizo el conductor de “Siempre en Domingo” para impulsar la carrera de Verónica Castro