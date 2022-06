Raúl Velasco: Esto es lo que hizo el conductor de “Siempre en Domingo” para impulsar la carrera de Verónica Castro

Verónica Castro fue una de las figuras femeninas más queridas de la televisión mexicana durante las décadas de 1980 y 1990, sin embargo, su carrera no hubiera sido la misma si no hubiera tenido el apoyo de Raúl Velasco, por lo que en esta ocasión recordaremos cuál fue el papel del presentador de “Siempre en Domingo”, para que “La Chaparrita de Oro” triunfara en la pantalla chica.

A principios de la década de 1970, Raúl Velasco ya era uno de los hombres más influyentes de la industria del espectáculo en México debido a que ya estaba al frente de “Siempre en Domingo” y contaba con una amplia experiencia en diferentes periódicos y programas radiofónicos, mientras que Verónica Castro apenas estaba dando sus primeros pasos como actriz y en dicha época también trabajaba como edecán en el programa de Xavier López “Chabelo”.

En aquel entonces, según lo recordó Raúl Velasco en alguna entrevista, Verónica Castro no solo era sumamente bella, sino que también era muy trabajadora y dedicada ya que además de trabajar en el medio artístico también se encontraba cursando la licenciatura de Relaciones Internacionales en la UNAM y por ello, el conductor de “Siempre en Domingo” decidió ayudarla a impulsar su carrera recomendándola en el concurso “El Rostro” de El Heraldo de México,certámen que ganó y le dio el la visibilidad necesaria para que pudiera triunfar.

Verónica Castro estuvo en más de una ocasión como invitada en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

“Se iba a estudiar allá en la Universidad, luego venía a chambear y hacía la telenovela, la fotonovela, la cantada y de todo, de ahí sacaste el carácter”, recordó el conductor de “Siempre en Domingo” en una entrevista con la mamá de Cristian Castro, quien no tuvo ningún problema en reconocer a Raúl Velasco por todo el apoyo que le brindó.

“Fue un gran empujón, de verdad Raúl, el que me hayas echado la mano ahí, no son cebollazos, ustedes saben que no soy así, pero sí, sinceramente hace 20 años tú me mandaste para allá, me dijiste ‘órale vete a ver si entras al concurso ese de “El Rostro”’, no conozco a nadie, ‘yo te presentó ahí, vete ahí que te reciban’ y me recibieron y la verdad me fue muy bien porque fue un empujón muy grande en mi carrera hace 20 años” señaló la actriz durante una entrevista realizada en “Siempre en Domingo” a principios de la década de 1990.

Como podría pensarse, Verónica Castro siempre fue una de las artistas favoritas de Raúl Velasco y ambos llegaron a entablar una estrecha amistad, incluso, el titular de “Siempre en Domingo” fue el encargado de debutar a Cristian Castor como un favor especial de la conductora.

Cabe mencionar que en algunas ocasiones, Raúl Velasco y Verónica Castro sí llegaron a tener pequeños desencuentros, sin embargo, las cosas nunca pasaron a mayores y siempre se trataron como muy buenos amigos.

Raúl Velasco y Verónica Castro entablaron una estrecha amistad. Foto: Especial

