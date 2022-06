Raúl Velasco: Así fue el día que Cyndi Lauper estuvo en “Siempre en Domingo”, ¿la trató mal?

Además de ser un semillero de artistas nacionales, “Siempre en Domingo” también sirvió como plataforma de lanzamiento para una gran cantidad de artistas internacionales que buscaban posicionarse dentro del mercado latinoamericano y a propósito de ello, en esta ocasión recordaremos cómo fue el d��a que Raúl Velasco presentó a Cyndi Lauper en el icónico programa que duró casi treinta años al aire.

La primera vez que Cyndi Lauper estuvo en “Siempre en Domingo” fue en el año de 1987, sin embargo, en aquella ocasión el emblemático programa fue grabado desde Miami, Florida debido a que Raúl Velasco tenía la intención de tener mucha más cercanía con el público latino residente en Estados Unidos.

En esa primera ocasión de Cyndi Lauper en “Siempre en Domingo”, la estadounidense fue una de las artistas que más destacó pues se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, sin embargo, la clásica entrevista con Raúl Velasco fue sumamente breve debido a que se presentaron una gran cantidad de artistas durante ese memorable programa, no obstante, su éxito no pasó desapercibido y el conductor se comprometió a invitarla a que se presentara en tierras mexicanas, lo cual ocurrió hasta 1989.

En su segunda presentación en “Siempre en Domingo”, Cyndi Lauper volvió a brillar como solo ella podía hacerlo y deleitó al público con todos y cada uno de sus éxitos y al finalizar, Raúl Velasco trató de comunicarse con ella en inglés, sin embargo, el conductor optó por recurrir a una traductora para que lo asistiera pues mencionó que su inglés era sumamente pésimo.

“Cyndi, i want to say ‘Welcome to México’ is the only thing i say in english, because my english is terrible”, fueron las palabras del conductor para la intérprete de “Time after time”, quien se mostró sumamente tímida durante esa entrevista.

Como bien se sabe, Raúl Velasco se caracterizaba por ser sumamente grosero y en algunas ocasiones hasta despectivo con algunos artistas, sin embargo, con Cyndi Lauper fue todo lo contrario pues el conductor no tuvo más que elogios para la estadounidense.

Durante aquella entrevista, Raúl Velasco le preguntó a Cyndi Lauper sobre algunos aspectos de su carrera artística y recordaron cómo fue su presentación en Miami, además, el conductor también le pidió a la cantante que le explicara algunos aspectos de su imagen, no obstante, lejos de criticarla, se mostró sumamente interesado y además de llenarla de halagos la felicitó por ser tan querida por la juventud, lo cual, sorprendió a más de uno pues al presentador no le gustaban los atuendos tan estrafalarios.

Para finalizar, Raúl Velasco le pidió a Cyndi Lauper que volviera a deleitar a su público haciendo lo que mejor sabía y dio pie a una nueva intervención musical de la intérprete de “Girls just want to have fun”.

