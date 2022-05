Raúl Velasco: la vez que Ana Bárbara se burló de la estatura del conductor de "Siempre en Domingo" | VIDEO

Raúl Velasco es recordado por las múltiples groserías que les hacía a sus invitados en “Siempre en Domingo”, sin embargo, hubo algunas ocasiones en las que el polémico conductor estuvo del otro lado de la moneda y terminó siendo exhibido, por lo que en esta ocasión recordaremos uno de estos episodios, el cual fue protagonizado por una joven Ana Bárbara, quien se burló del icónico presentador por una de sus características físicas.

El inusual capítulo entre Ana Bárbara y Raúl Velasco del que hablaremos a continuación ocurrió en el año de 1989, cuando “La Reina Grupera” apenas tenía 18 años y representó a San Luis Potosí en el certamen de “Señorita México”.

En aquella ocasión, Raúl Velasco presentó en “Siempre en Domingo” a todas y cada una de las candidatas al título de “Señorita México” y fue así como ocurrió la breve entrevista con Altagracia Ugalde, pues es importante mencionar que aún no adoptaba su nombre artístico.

En dicha entrevista, la cual fue un tanto breve, Ana Bárbara todavía se notaba muy nerviosa y fue debido a esto que terminó burlándose de la estatura del conductor.

Para empezar su intervención, Ana Bárbara le dijo al conductor que ya parecía “payasito” haciendo referencia al lipstick que le quedaba en las mejillas tras los saludos de todas las aspirantes a “Señorita México”, no obstante, el conductor se mostró accesible respecto a las bromas y aseguró que se podría resfriar porque su esposa, Dorle Klokow, lo mandaría a dormir a la bañera.

Posteriormente, Ana Bárbara se dijo muy feliz de estar en “Siempre en Domingo” y mencionó que era un gran placer volver a saludar a Raúl Velasco, quien en respuesta mencionó que esperaba no haberla decepcionado debido a que en televisión lucía más alto pero que realmente era chaparrito, ante las palabras del conductor, la potosina no pudo evitar sonreír y dijo “más o menos” y con su mano hizo una señal para demostrar la diferencia de estaturas que había entre ambos, no obstante la situación no pasó a mayores y siguieron la charla.

En los momentos siguientes, Raúl Velasco habló de las tunas, uno de los frutos tradicionales del estado de San Luis Potosí e hizo alusión a los efectos de esta deliciosa fruta, sin embargo, no quiso ser tan explícito debido a que “hay límites en la televisión”, no obstante, al finalizar Ana Bárbara le recriminó sutilmente por “opacar” la promoción de su estado, sin embargo, ambos tomaron el asunto con humor y el conductor siguió presentando a las otras candidatas.

Luego de algunos años, Ana Bárbara se lanzó como cantante y Raúl Velasco apoyo su carrera de forma incondicional permitiéndole que se presentará en más de una ocasión en el escenario de “Siempre en Domingo”.

