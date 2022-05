“Me enseñó las mañas”: Raúl Velasco intentó besar a esta bella actriz en pleno programa en vivo

En los últimos meses han salido a la luz diversas historias en las que se acusa a Raúl Velasco de haber acosado a múltiples cantantes para presentarlas en “Siempre en Domingo” y en esta ocasión te presentaremos otro caso donde se exhibe esta faceta del icónico presentador pues en alguna ocasión intentó besar a una bella actriz en pleno programa en vivo y la vista de todos, por lo que en esta ocasión te contaremos todo sobre este bochornoso episodio.

Este desafortunado momento ocurrió dentro del “Festival Acapulco 1992”, del cual, Raúl Velasco era organizador y maestro de ceremonias, en aquella ocasión uno de los platillos principales fue el cantante brasileño Roberto Carlos, quien cautivó al público mexicano con su romanticismo y una vez que terminó su intervención musical, el conductor procedió a su clásica entrevista en la que decidió otorgarle un galardón especial al intérprete de “Cama y mesa” y es aquí donde comenzó toda la polémica.

Para entregar la medalla al cantante brasileño, Raúl Velasco solicitó la ayuda de Julieta Rosen, una de las actrices más bellas y populares del momento, quien subió al escenario luciendo verdaderamente radiante, no obstante, al momento de saludar a Roberto Carlos, la actriz vivió un momento de confusión pues el brasileño le dio un beso en cada mejilla, tal como se acostumbra en su país y cuando saludó a Raúl Velasco, la actriz le dijo “dos”, para realizar el saludo tal cual como lo hizo con el cantante, pero el celayense intentó darle un tercer beso en la boca, no obstante, la actriz se hizo para atrás y el presentador no logró su cometido.

Esta acción del presentador provocó las risas de Roberto Carlos, quién dijo “muy bien, muy bien” y enseguida Raúl Velasco aseguró que todo se lo había aprendido a Julio Iglesias, quien se caracterizaba por robar besos a otras cantantes, actrices y hasta reporteras: “Me enseñó las mañas nuestro amigo Julio (Iglesias) que estuvo ayer por este escenario, aprende algo uno de los amigos”, señaló entre risas el conductor quien de inmediato le cedió la palabra a la actriz para que procediera a ponerle la medalla a Roberto Carlos.

Mientras Raúl Velasco y Roberto Carlos bromeaban sobre lo acontecido, la actriz se mostró seria y un tanto incómoda pues evidentemente no le había parecido para nada correcto el actuar del conductor pese a que trató de ocultarlo detrás de una broma, no obstante, la situación no pasó a mayores y al finalizar la distinción, la actriz se retiró del escenario y Raúl Velasco dio pie a una nueva intervención musical del cantante.

En su momento, solo unas cuantas personas criticaron el actuar del famoso conductor, sin embargo, con el paso del tiempo este tipo de videos han servido para tratar de evidenciar este lado oscuro del titular de “Siempre en Domingo”, quien, como se mencionó antes, se vio involucrado en diferentes casos donde se le acusaba de ser un supuesto acosador.

