Raúl Velasco: Así fue como el conductor de "Siempre en Domingo" le cambió la vida a Olga Breeskin

Raúl Velasco fue considerado como el máximo villano de la televisión mexicana durante muchos años debido a los desplantes y groserías que el conductor tenía con algunos de los invitados de “Siempre en Domingo”, sin embargo, lo cierto es que también ayudó a una gran cantidad de artistas a llegar al estrellato, tal como pasó con la famosa vedette Olga Breeskin, quien ha reconocido que sin el apoyo del conductor su vida no hubiera sido la misma, por lo que en esta ocasión te diremos cómo es que influyó el también periodista en la carrera de la bella vedette.

Antes de ser una famosa vedette, Olga Breeskin comenzó tocando el violín junto a su hermano Elías en restaurantes, bares y algunos cabarets, sin embargo, ella misma reveló que en su afán de alcanzar la fama consiguió acercarse a Raúl Velasco para hacerle una demostración de su talento, sin embargo, las cosas no le salieron como quería y fue rechazada por el conductor, no obstante, tiempo después, volvieron a coincidir en un restaurante, en el cual, el también locutor decidió darle una oportunidad para que presentara su show en “Siempre en Domingo” junto a su hermano, no obstante, no tuvieron tanto éxito pasaron sin pena ni gloria.

Tras esta “fracaso”, Olga Breeskin señaló que algunas semanas después se volvió a encontrar con Raúl Velasco, quien aprovechó que estaba sola para decirle que si quería que su carrera despegara debía separarse de su hermano y cambiar de imagen, por lo que él mismo la mandó con un asesor de imagen antes de darle una oportunidad de presentarse en “Siempre en Domingo”.

Olga Breeskin, señaló que al principio le dama mucha vergüenza tocar el violín usando entallados bodies con lentejuela, brillantes y todo tipo de adornos, sin embargo, logró armarse de valor y así se presentó en “Siempre en Domingo” para cambiar su vida para siempre pues a partir de ello, se convirtió en una de las vedettes más populares del país y en los años siguientes logró montar un show sumamente espectacular al estilo de Las Vegas, el cual, le permitió mantenerse en la cima del éxito durante varios años.

Cabe mencionar que una vez que se convirtió en una de las vedettes más famosas y exitosas de la farándula, Olga Breeskin siguió teniendo participaciones de forma recurrente en “Siempre en Domingo” al grado de convertirse en una de las artistas favoritas de Raúl Velasco.

Pese al éxito obtenido, Olga Breeskin aseguró que la fama la llevó a conocer otro mundo y a tener experiencias sumamente negativas, incluso, llegó a sentir cierto rechazo por parte de su madre por considerar que “ya se había perdido”, no obstante, la también actriz aseguró que convertirse en una súper estrella era algo que estaba en su destino y que era algo tenía que hacer para poder ser el sustento económico de su familia por lo que siempre estará agradecida con Raúl Velasco por haberla ayudado a encontrar su camino en la industria del espectáculo.

