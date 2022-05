¿Yuri tuvo un romance con Raúl Velasco? Después de 40 años, la jarocha por fin responde

Luego de casi 40 años en que se ha especulado sobre una supuesta relación entre la cantante jarocha Yuri y el "hacedor de estrellas" Raúl Velasco, cuando ella contaba con 14 años y él ya rebasaba los 40, la experimentada cantante salió a dar su versión sobre esa información.

Los rumores indicaban que la jovencita cantante fue una de las más privilegiadas en su naciente carrera de la mano del otrora famoso conductor del programa "Siempre en domingo", no sólo al darle reflectores en el programa de mayor raiting de la televisión entre las décadas de los 70 y 80, sino porque se notaba una química muy particular entre los dos.

Velasco le abrió las puertas de su programa en varias ocasiones, fue testigo del nacimiento de la cantante de 'Osito panda', los domingos la jarocha era una invitada casi exclusiva y siempre bajo la mirada atenta del presentador.

Todo eso no causaría polémica de no ser porque Velasco se caracterizó por ser un tipo con buen talante, simpático y agradable tanto con el público como con los artistas, sin embargo, si alguno de ellos no le caía bien, jamás volvía a pisar el escenario y prácticamente su carrera se venía abajo.

Por esa razón el favoritismo hacia Yuri era más que evidente, y se hizo todavía más interesante cuando la veracruzana tuvo la oportunidad de participar en el Festival Internacional de la Canción, el OTI, uno de los espacios más importantes para conocer a los verdaderos cantantes de la época, de ahí salieron voces como Eugenia León, Carlos Cuevas, José Jose, Emmanuel, Ana Gabriel, Mario Pintor, Napoleón y desde luego Yuri.

Tiempos mejores

La polémica de su participación surgió porque Velasco la llevó al Festival y además él era parte del jurado, lo que marcó aún más que el conductor más poderoso en aquellos años de la televisión tenía una artista predilecta y no era otra que la cantante de 'Tiempos mejores' (canción del polémico, Sergio Andrade), canción con la que participó en el OTI.

Los rumores fueron creciendo al grado tal que muchos consideraron que la cantante y el conductor mantendrían algo más allá que una simple relación laboral a pesar de que él era mucho mayor que ella; esos rumores nunca fueron aclarados ni por él ni por la cantante.

Y luego de varias décadas, y con el conductor ya fallecido, Yuri por fin emitió sus comentarios respecto a ese hecho, en una breve conferencia de prensa la jarocha sentenció que jamás existió una relación más allá de lo laboral y artístico con Raúl Velasco y descartó de forma tajante haber mantenido una relación cercana con él además de negar cualquier tipo de acoso a su persona por parte del presentador.

Yuri mencionó que gracias a que su mamá la cuidaba, no había nadie que se le acercara, incluso bromeó diciendo que su mamá le apodaban "Mamá Gallo" porque siempre llevaba una pistola en la bolsa.

Gracias a esa cercanía por parte de su mamá, la señora Dulce Canseco, Yuri pudo transitar aquellos años difíciles en libertad y eso incluyó al señor Velasco, de quien aseguró fue como un padre para ella.

Finalmente, Yuri aseguró que su mamá fue su apoyo y la comparó con las mamás de Lucero y Thalía, de quienes dijo que son muy exitosas gracias a la cercanía de sus mamás.

SEGUIR LEYENDO:

Veterano galán regresa a las telenovelas tras perder su exclusividad y estar desempleado por años

Yuri se pronuncia en contra del aborto: 'es asesinato y me vale lo que piensen'

VIDEOS | ¿Qué pasó con el Festival OTI de la canción?