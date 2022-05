Veterano galán regresa a las telenovelas tras perder su exclusividad y estar desempleado por años

Uno de los actores de mayor renombre en el cine y la televisión mexicana y galán en la época del cine de los años 70 y 80, volverá pronto a reaparecer en un foro de televisión, luego de que no le renovaran su contrato de exclusividad y quedarse sin trabajo durante la fase de pandemia por Covid-19 y en meses recientes.

El actor no es otro que el experimentado Erik del Castillo, padre de la actriz Kate del Castillo y de la conductora Verónica del Castillo.

El actor es uno de los personajes que apareció en el espacio de Venga la Alegría de fin de semana para contara un poco sobre su vida y la relación que lleva con la señora Kate del Castillo, madre de las dos guapas hermanas que figuran en el espectáculo tanto en México como en los Estados Unidos.

Erik del Castillo, señaló que debido a que permanece firme en la decisión de no vacunarse, se le han cerrado las puertas para poder volver a la televisión, por las políticas al interior de las mismas de excluir a quienes no llevan a cabo su esquema de vacunación, por lo que se siente discriminado por esa situación, ya que no le daban trabajo en ninguna parte luego de sus salida de Televisa.

Volverá a los foros

Después de salir de la televisora que él considera su casa, Del Castillo probó suerte en Telemundo con un proyecto, sin embargo dicho proyecto ya finalizó y de pronto se vio en la necesidad de buscar trabajo, e incluso frente a las cámaras pidió que si había alguna oportunidad se la dieran, ya que si bien no padecía por problemas económicos, a él le gustaba trabajar en lo que mejor sabía hacer, la actuación.

Y la suerte le sonrió, al parecer el experimentado actor volverá a los foros de televisión en TV Azteca, lo anterior lo confirmó durante una entrevista exclusiva en el programa "Venga la Alegría: fin de semana", en el que se le vio muy tranquilo y entusiasmado de poder volver a hacer lo que más le gusta.

SEGUIR LEYENDO:

Rumores sobre mi hija Kate son solo chismes "ahora hasta de lesbiana la tachan": Erik del Castillo

Kate del Castillo insiste en que fue perseguida política por su relación con el "Chapo" Guzmán

Eric del Castillo: Con amplio jardín y una hermosa alberca, así es su mansión en CDMX que vendió